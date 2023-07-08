Чтобы потери врага были умножены на 50: звезды поздравили Залужного с юбилеем и показали совместные фото

Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного с 50-летием поздравляют не только военные и политики, но и звезды. Факты ICTV собрали пожелания железному генералу от знаменитостей.
Оказалось, что многие звезды лично знакомы с Залужным — они вместе с поздравлением делятся своими фото с ним.
Юрий Горбунов
Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал совместное фото и поздравил главу ВСУ с юбилеем.
— С Днем рождения, господин генерал! Здоровья вам, многая лета и победы!, — написал Горбунов.
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Григорий и Кристина Решетники
Украинский телеведущий Григорий Решетник присоединился к теплым словам и поблагодарил Залужного за его труд.
— Валерий Залужный — 50! Искренние поздравления, господин Генерал. Покорнейше благодарим, что вы у нас есть, — отметил он.
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Его жена тоже поздравила Залужного и написала, что он — ее краш.
— Да хранит Вас Бог! Господин Генерал, с Днем рождения! 50! Наш краш, правда, девушки?, — написала Кристина.
Ольга Сумская
Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала снимок с Залужным и написала:
— С юбилеем, наш Главнокомандующий ВСУ! Многая лета, Валерий Федорович, наш железный генерал. Божьей защиты! Обнимаем всем сердцем! Вместе к победе!
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Потап
Украинский рэпер Алексей Потапенко тоже обнародовал фотографию с Главнокомандующим ВСУ.
— Господин Генерал с юбилеем! Только вперед, — лаконично написал он.
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Рамина Эсхакзай
Украинская журналистка в Instagram-stories поздравила Залужного;
— Хочется просто поблагодарить за сохранение нашей страны. Желаю, чтобы именно сегодня потери врага были умножены на 50.
Дзидзьо
Певец Михаил Хома поздравил Залужного с 50-летием:
— Поздравляю, господин Генерал! Желаю крепкого казацкого здоровья и пусть сбываются ваши желания! Валерий Залужный — наша гордость!, — написал он.
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К поздравлениям также присоединились Леся Никитюк, Дантес, Макс Барских, Коля Серга, Наталья Могилевская, Надя Дорофеева и многие другие знаменитости.
К слову, Факты ICTV публиковали в честь 50-летия Залужного самые меткие цитаты главнокомандующего ВСУ и забавные мемы.