Чтобы потери врага были умножены на 50: звезды поздравили Залужного с юбилеем и показали совместные фото

Главнокомандующего ВСУ, генерала Валерия Залужного с 50-летием поздравляют не только военные и политики, но и звезды. Факты ICTV собрали пожелания железному генералу от знаменитостей.

Оказалось, что многие звезды лично знакомы с Залужным — они вместе с поздравлением делятся своими фото с ним.

Юрий Горбунов

Украинский телеведущий Юрий Горбунов показал совместное фото и поздравил главу ВСУ с юбилеем.

— С Днем рождения, господин генерал! Здоровья вам, многая лета и победы!, — написал Горбунов.

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Григорий и Кристина Решетники

Украинский телеведущий Григорий Решетник присоединился к теплым словам и поблагодарил Залужного за его труд.

— Валерий Залужный — 50! Искренние поздравления, господин Генерал. Покорнейше благодарим, что вы у нас есть, — отметил он.

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Его жена тоже поздравила Залужного и написала, что он — ее краш.

— Да хранит Вас Бог! Господин Генерал, с Днем рождения! 50! Наш краш, правда, девушки?, — написала Кристина.

Ольга Сумская

Украинская актриса Ольга Сумская обнародовала снимок с Залужным и написала:

— С юбилеем, наш Главнокомандующий ВСУ! Многая лета, Валерий Федорович, наш железный генерал. Божьей защиты! Обнимаем всем сердцем! Вместе к победе!

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Потап

Украинский рэпер Алексей Потапенко тоже обнародовал фотографию с Главнокомандующим ВСУ.

— Господин Генерал с юбилеем! Только вперед, — лаконично написал он.

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Рамина Эсхакзай

Украинская журналистка в Instagram-stories поздравила Залужного;

— Хочется просто поблагодарить за сохранение нашей страны. Желаю, чтобы именно сегодня потери врага были умножены на 50.

Дзидзьо

Певец Михаил Хома поздравил Залужного с 50-летием:

— Поздравляю, господин Генерал! Желаю крепкого казацкого здоровья и пусть сбываются ваши желания! Валерий Залужный — наша гордость!, — написал он.

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К поздравлениям также присоединились Леся Никитюк, Дантес, Макс Барских, Коля Серга, Наталья Могилевская, Надя Дорофеева и многие другие знаменитости.

К слову, Факты ICTV публиковали в честь 50-летия Залужного самые меткие цитаты главнокомандующего ВСУ и забавные мемы.