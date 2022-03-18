Они слепые: Каменских о песне об Украине и россиянах под пропагандой

Известная певица Настя Каменских уже во время войны написала песню, посвященную Украине. Композиция подчеркивает силу украинского народа. Каменских поделилась во время телемарафона, что это ее вклад в то, чтобы поднять дух соотечественников.

– Слова написал Потап. Очень хорошие слова. Я написала мелодию. Это единственное, что я могу сейчас сделать, кроме волонтерства, – отметила артистка.

Она добавила, что песня призвана донести до каждого уголка мира информацию о событиях в Украине.

Певица подчеркнула, что песней хотела подбодрить соотечественников.

— Я хотела им сказать, что мы очень сильны, мы единые, мы уже победители. Я очень горжусь своей страной, – заявила Каменских.

Артистка рассказала, что долго не могла записать трек из-за дрожания голоса. Более того, даже в конечной записи есть моменты, где голос Насти дрожит.

— Я так много туда вложила сердца, души, боли, любви. Даже сейчас, когда вижу, что люди репостят эту песню, я без слез не могу на это реагировать, — добавила Настя Каменских.

NK известна не только в Украине, но и в других странах, в том числе испаноязычных. Она во время телемарафона подчеркнула, что дает интервью всему миру, чтобы рассказать о войне в Украине.

Ведущие телемарафона также поинтересовались, как Каменских общается с русскими знакомыми.

— Очень сложно общаться с находящимися под пропагандой людьми. Очень важно раскрыть людям глаза, потому что они слепы из-за того, что находятся в зоне с закрытой информацией. Если бы им можно было открыть глаза, они были бы в шоке. Однако это невозможно, – отметила Настя Каменских.

Она заявила, что очень хочет, чтобы россияне наконец-то прозрели. Все украинские артисты пытаются хоть как-то достучаться до них.