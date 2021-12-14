Украинская группа Океан Эльзы обнародовала первые даты большого мирового тура 2022-2023 в поддержку нового десятого альбома. Первая часть концертов пройдет в городах Украины.

Тернополь – 21.05

Ивано-Франковск – 28.05

Черновцы – 01.06

Винница – 04.06

Кропивницкий – 07.06

Днепр – 11.06

Харьков – 18.06

Киев – 25.06

Одесса – 02.07

В комментариях поклонники обрадовались такой новости и отметили, что с нетерпением ждут концерты коллектива.

Следует заметить, что мировой тур Океана Эльзы будет длиться два года, он охватит несколько континентов нашей планеты. Премьера десятого альбома группы состоится уже весной. Название проекта участники коллектива пока держат в секрете.

Напомним, что последний альбом под названием Без меж коллектив выпустил в 2016 году. Он насчитывает 11 треков, среди которых композиции: Не твоя война, Життя починається знов, Мить, Не йди.

Недавно группа Океан Эльзы представила клип, сделанный из каверов фанатов со всего мира. Ролик был выпущен по случаю 27-летия коллектива.

В нем приняли участие поклонники из Казахстана, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана и Южной Кореи.