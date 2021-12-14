Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Музыка

Мировой тур Океана Эльзы: первые даты концертов в Украине

14 декабря 2021, 14:02
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Океан Ельзи

Украинская группа Океан Эльзы обнародовала первые даты большого мирового тура 2022-2023 в поддержку нового десятого альбома. Первая часть концертов пройдет в городах Украины.

  • Тернополь – 21.05
  • Ивано-Франковск – 28.05
  • Черновцы – 01.06
  • Винница – 04.06
  • Кропивницкий – 07.06
  • Днепр – 11.06
  • Харьков – 18.06
  • Киев – 25.06
  • Одесса – 02.07

В комментариях поклонники обрадовались такой новости и отметили, что с нетерпением ждут концерты коллектива.

Следует заметить, что мировой тур Океана Эльзы будет длиться два года, он охватит несколько континентов нашей планеты. Премьера десятого альбома группы состоится уже весной. Название проекта участники коллектива пока держат в секрете.

Напомним, что последний альбом под названием Без меж коллектив выпустил в 2016 году. Он насчитывает 11 треков, среди которых композиции: Не твоя война, Життя починається знов, Мить, Не йди.

Недавно группа Океан Эльзы представила клип, сделанный из каверов фанатов со всего мира. Ролик был выпущен по случаю 27-летия коллектива.

В нем приняли участие поклонники из Казахстана, Турции, Грузии, Армении, Азербайджана и Южной Кореи.

Читайте также:
Мировой тур Океана Эльзы: первые даты концертов в УкраинеОкеан Эльзы и Kalush презентовали клип на песню Перемога

Теги
Океан Эльзы
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка