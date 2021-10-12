Украинские группы Океан Эльзы и Kalush презентовали новый клип на песню Перемога. Это первая совместная работа творческих коллективов.

В центре сюжета клипа — парень, который соединен множеством проводов с другими людьми. Много разных людей в наушниках пытаются что-то говорить, кричать или показывать главному герою.

В конце видео он освобождается от всех проводов и идет от толпы, что его окружала. Видеоклип рассказывает о том, как на человека влияет общество, которое навязывает ему свои правила, не верит в него и сбивает с пути.

В то же время авторы песни подчеркивают, что не стоит сдаваться, а нужно верить в себя, ведь “впереди победа.”

Автором слов песни Перемога стали лидеры групп Святослав Вакарчук и Олег Псюк. Музыку написал Вакарчук. Режиссер клипа на песню Перемога — Максимом Ксьонда.

Новый видеоклип групп Океан Эльзы и Kalush был представлен 12 октября — в день основания группы Океан Ельзи. В этом году музыкальному коллективу исполнилось 27 лет.

В начале сентября Океан Эльзы и Один в каноэ выпустили совместную песню о Львове. Автором слов и музыки стал Святослав Вакарчук. Он рассказал, что идея у него появилась во время прогулки в Киеве.

На видео Вакарчук и солистка Один в каноэ поют в центре Львова — на площади Рынок. Их лица меняют живописные виды города Льва.