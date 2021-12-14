Український гурт Океан Ельзи оприлюднив перші дати великого світового туру 2022-2023 на підтримку нового десятого альбому. Перша частина концертів пройде у містах України.

Тернопіль – 21.05

Івано-Франківськ – 28.05

Чернівці – 01.06

Вінниця – 04.06

Кропивницький – 07.06

Дніпро – 11.06

Харків – 18.06

Київ – 25.06

Одеса – 02.07

У коментарях шанувальники зраділи такій новині і зазначили, що з нетерпінням чекають на концерти колективу.

Варто зауважити, що світовий тур Океану Ельзи триватиме два роки, він охопить кілька континентів нашої планети. Прем’єра десятого альбому гурту відбудеться вже навесні. Назву проекту учасники колективу поки тримають в секреті.

Нагадаємо, що останній альбом під назвою Без меж Океан Ельзи випустив у 2016 році. Він налічує 11 треків, серед яких композиції: Не твоя війна, Життя починається знов, Мить, Не йди.

Нещодавно гурт Океан Ельзи презентував кліп, зроблений з каверів фанатів із усього світу. Ролик випустили з нагоди 27-річчя колективу.

У ньому взяли участь шанувальни з Казахстану, Туреччини, Грузії, Вірменії, Азербайджану та Південної Кореї.