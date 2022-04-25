Украинский музыкант Святослав Вакарчук показал, как сейчас выглядит жилой массив Салтовка в Харькове.

В Instagram Вакарчук обнародовал видео, которое было снято на Пасху — 24 апреля. В кадр к музыканту попали и бойцы, которые находятся на передовой.

Музыкант показал разрушенный жилой район российскими захватчиками, черные фасады и разбитые тротуары, отметив, что тут уже жить нельзя.

— Тут практически никто не живет. Да тут не может никто жить. Рядом со мной наши бойцы, с которыми мы идем осматривать их позиции, — сказал Вакарчук.

Святослав отметил, что они находятся на первых рубежах русско-украинской войны.

— Рядом с нами – обычный спальный харьковский район, но здесь необычные ребята, которые надежно защищают украинцев. Мир победит тьму, а жизнь — смерть, — подытожил артист.

Напомним, что сейчас Святослав Вакарчук ежедневно посещает горячие точки Украины, где всячески пытается поддерживать мирных жителей, воинов, а также освещает события.

Недавно Вакарчук спел для спасенных из-под завалов Николаевской ОГА.