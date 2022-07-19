Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка умерла. Ей было 56 лет.

Причина смерти артистки — неизвестна. Трагическую новость сообщили ее коллеги в прямом эфире.

Писанки не стало в ночь на 19 июля.

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— У нее была своя борьба, война за жизнь, но жизнь распорядилась так, что этой ночью она умерла. Она вела свою войну в Германии, Россия ее прогнала туда от семьи, и там ей диагностировали тяжелую болезнь, где она в одиночестве справлялась с ней и никому не хотела рассказывать, насколько ей там тяжело, — сказали коллеги.

Что известно о Руслане Писанке

Руслана Писанка родилась 17 ноября 1965 года в Киеве. В 1995 году окончила режиссерский факультет Киевского государственного института культуры.

Актриса принимала участие в разных телепроектах, шоу, снималась в фильмах в Украине, Польше, Нидерландах и РФ, и играла в театре.

Она была соведущей нынешнего президента Украины Владимира Зеленского. Вместе с ним они вели реалити-шоу в 2008 году.

В 2017 году вместе с супругом Игорем Исаковым брала участие в проекте СТБ Взвешенные и счастливые. В браке пара состояла с 2012 года. Детей нет.

Также Руслана является лауреатом Государственной премии Украины им. Довженко за актерскую работу в фильме Москаль-чародей.