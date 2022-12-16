На стриминговых и онлайн платформах появилась новая песня группы KALUSH и рэпера SKOFKA — Батьківщина.

Как отмечают в соцсети музыканты, совместным треком имели целью поддержать боевой дух защитников.

— Написан он душой и сердцем, болью за Украину и печалью за умершими героями, написан для поднятия боевого духа наших защитников, а защитник здесь каждый: кто-то на передовой, а кто-то в тылу, — говорится в сообщении.

Также KALUSH и SKOFKA отметили, что этим треком решили поддержать совместный проект сети ОККО и фонда Вернись живым со сбора на разведывательные комплексы ШАРК для ВСУ.

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— Потому что у нас общая цель — победа, и этот проект ускорит ее на 25 беспилотных авиационных комплексов Шарк, на которые нужно собрать 325 млн грн, — отмечают артисты.

Артисты добавили, что поддержать сбор можно на заправках ОККО, ведь с каждого литра топлива PULLS 1 гривна сразу летит на эти комплексы.

Напомним, в рамках совместного с фондом проекта сеть ОККО, начиная с ноября, перечисляет по 1 гривне с каждого литра проданного топлива PULLS 95/Diesel на закупку беспилотных разведывательных комплексов ШАРК.

За 1,5 месяца аккумулировано средств почти на 8 таких акул. Таким образом, каждый украинский водитель, который заправляется PULLSом мести на ОККО, автоматически приобщается к обеспечению военных глазами в воздухе.