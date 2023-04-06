В Шевченковском районном суде города Киева избирали меру пресечения украинскому актеру Остапу Ступке касательно совершенным ним ДТП.

Его отправили под ночной домашний арест на два месяца (60 суток) за совершение аварии в нетрезвом виде. Ступка признал вину и пообещал финансово помогать пострадавшему.

— Мы не возражаем против ходатайства. От себя хочу добавить, что мне на самом деле очень жаль, до сих пор не могу прийти в себя… Я буду финансово помогать потерпевшему — как на этапе лечения, так и в дальнейшем. Хочу попросить прощения от чистого сердца, — сказал Остап в зале суда.

5 апреля сеть всколыхнула новость о том, что Остап Ступка устроил ДТП в центре Киева. Как сообщили в полиции, он был в нетрезвом состоянии, надув в драгер 1,62 промилле при норме в 0,2.

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Так, он ехал поздно вечером 4 апреля после благотворительного концерта на своем авто Range Rover и врезался в припаркованный автомобиль Mitsubishi. В пострадавшем авто находился мужчина, которого с травмами доставили в больницу.