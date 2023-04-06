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Суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт

6 Квітня 2023, 15:02
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Суд відправив Остапа Ступку під нічний домашній арешт

У Шевченківському районному суді міста Києва обирали запобіжний захід українському акторові Остапу Ступці щодо скоєної ним ДТП.

Його відправили під нічний домашній арешт на два місяці (60 діб) за скоєння аварії в нетверезому вигляді. Ступка визнав провину і пообіцяв фінансово допомагати потерпілому.

– Ми не заперечуємо проти клопотання. Від себе хочу додати, що мені насправді дуже шкода, досі не можу отямитися… Я буду фінансово допомагати потерпілому – як на етапі лікування, так і надалі. Хочу попросити вибачення від щирого серця, – сказав Остап у залі суду.

5 квітня мережу сколихнула новина про те, що Остап Ступка влаштував ДТП у центрі Києва. Як повідомили в поліції, він був у нетверезому стані, надувши в драгер 1,62 проміле за норми в 0,2.

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Так, він їхав пізно ввечері 4 квітня після благодійного концерту на своєму авто Range Rover і врізався в припаркований автомобіль Mitsubishi. У постраждалому авто перебував чоловік, якого з травмами доправили до лікарні.

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