Теперь официально: суд приостановил опекунство отца над Бритни Спирс

Судья Бренда Пенни постановила, что отец Спирс больше не будет руководить имуществом дочери, немедленно лишив его контроля над ее финансами.

— Я считаю, что отстранение от должности отвечает интересам истца, — сказала судья Бренда Пенни.

Слушание назначено на 12 ноября, чтобы определить, будет ли опекунство полностью прекращено.

Адвокат Бритни Спирс, Мэтью Розенгарт, утверждал в суде, что ее отец — жестокий, токсичный, жестокий человек, и сказал, что давно пора убирать его.

Бухгалтер Джон Забел временно будет контролировать финансы Спирс, пока не будет окончательного решения суда.

Представитель отца Спирс в суде Вивиан Торин выступила против приостановления полномочий, заявив, что было бы лучше просто прекратить опекунство.

В августе отец Бритни Спирс заявил, что отказывается от опекунства над своей дочерью, подав соответствующее заявление в Верховный суд Лос-Анджелеса. Однако правозащитник Джеймса уверен, что изменение опекуна пойдет певице не на пользу.

Позже Спирс заявил, что контроль Бритни пошел на пользу, поскольку общественность не знает о многих деталях и проблемах, с которыми он сталкивается как опекун.

Звезда находилась под опекой своего отца с 2008 года. В июне 2021 года Бритни Спирс впервые публично выступила в суде с 20-минутным заявлением. Она призналась, что страдает от действий отца, заявив, что прописанные препараты только вредят ее здоровью, кроме того, ей запрещали беременеть.