Народная артистка Украины Тина Кароль показала свою трансформацию в спорте. Звезда прыгает на скакалке 40-45 минут.
Певица опубликовала видео в TikTok, на котором продемонстрировала свои прыжки на скакалке. Также она сказала, что 50 минут ей еще дается сложно.
@tinakarolПривет! Это моя ##трансформациявспорте ???????? Занимаешься ли ты спортом\йогой? Поделись ????????♬ Красиво — Тина Кароль
По словам Тины Кароль, она не сразу пришла к такому результату, а начинала с одной минуты. Ее любимый вид прыжков — прокручивание рук и скакалки через приседания.
Кроме того, звезда объяснила, для чего это делает.
— Я прыгаю на скакалке для того, чтобы без усталости и отдышки петь живьем несколько концертов в день. Часто прыгаю на сценах концертных залов, представляя, как будет проходить выступление, как будет круто и что хотелось бы сказать. Как будто наполняю ауру сцены и зала, — написала Тина Кароль.
Напоследок она пожелала своим поклонникам хорошего дня.
Ранее Тина Кароль показала редкие снимки с мамой Светланой Либерман. Исполнительница опубликовала кадры по случаю ее дня рождения. Женщине исполнился 61 год.
На снимке Светлана позирует с десертом в руках, из которого горит праздничная свеча.
Поклонники артистки отметили, что они очень похожи.