Народная артистка Украины Тина Кароль показала свою трансформацию в спорте. Звезда прыгает на скакалке 40-45 минут.

Певица опубликовала видео в TikTok, на котором продемонстрировала свои прыжки на скакалке. Также она сказала, что 50 минут ей еще дается сложно.

По словам Тины Кароль, она не сразу пришла к такому результату, а начинала с одной минуты. Ее любимый вид прыжков — прокручивание рук и скакалки через приседания.

Кроме того, звезда объяснила, для чего это делает.

— Я прыгаю на скакалке для того, чтобы без усталости и отдышки петь живьем несколько концертов в день. Часто прыгаю на сценах концертных залов, представляя, как будет проходить выступление, как будет круто и что хотелось бы сказать. Как будто наполняю ауру сцены и зала, — написала Тина Кароль.

Напоследок она пожелала своим поклонникам хорошего дня.

Ранее Тина Кароль показала редкие снимки с мамой Светланой Либерман. Исполнительница опубликовала кадры по случаю ее дня рождения. Женщине исполнился 61 год.

На снимке Светлана позирует с десертом в руках, из которого горит праздничная свеча.

Поклонники артистки отметили, что они очень похожи.