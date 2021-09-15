Народная артистка Украины Тина Кароль поделилась серией пикантных фото, под которыми заинтриговала поклонников романтическим посланием.

Исполнительница опубликовала снимки, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне, выставив нижнее белье черного цвета напоказ. Кроме того, под публикацией Тина Кароль оставила неоднозначную подпись.

— Плевать, что унесло, главное — в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе, — подписала кадры певица.

Поклонники артистки гадают, что это означает — слова из новой песни или романтическое послание, которое кому-то адресовано. Кроме того, подписчики отметили, что Тина Кароль прекрасно выглядит.

Это слова из новой песни?

Если это слова из песни, то хочу скорее ее услышать.

Невероятная и идеальная!

Вот это фото, на которых видно красивое тело и нет ни капли пошлости. Так мало кто может.

Тина, вы такая красивая!

Это строки из нового трека или что?

То, что Тину унесло, многие уже заметили.

Фигура супер.

Как дышать после таких фото? — пишут поклонники исполнительницы.

Ранее мы писали, сколько стоит выступление Тины Кароль на Дне города в Мелитополе, где звезда появится перед зрителями 25 сентября. Информацию о стоимости концерта исполнительницы разместили на сайте электронной закупки Prozorro.