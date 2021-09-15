Народная артистка Украины Тина Кароль поделилась серией пикантных фото, под которыми заинтриговала поклонников романтическим посланием.
Исполнительница опубликовала снимки, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне, выставив нижнее белье черного цвета напоказ. Кроме того, под публикацией Тина Кароль оставила неоднозначную подпись.
— Плевать, что унесло, главное — в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе, — подписала кадры певица.
Поклонники артистки гадают, что это означает — слова из новой песни или романтическое послание, которое кому-то адресовано. Кроме того, подписчики отметили, что Тина Кароль прекрасно выглядит.
- Это слова из новой песни?
- Если это слова из песни, то хочу скорее ее услышать.
- Невероятная и идеальная!
- Вот это фото, на которых видно красивое тело и нет ни капли пошлости. Так мало кто может.
- Тина, вы такая красивая!
- Это строки из нового трека или что?
- То, что Тину унесло, многие уже заметили.
- Фигура супер.
- Как дышать после таких фото? — пишут поклонники исполнительницы.
Ранее мы писали, сколько стоит выступление Тины Кароль на Дне города в Мелитополе, где звезда появится перед зрителями 25 сентября. Информацию о стоимости концерта исполнительницы разместили на сайте электронной закупки Prozorro.