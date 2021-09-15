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Как дышать после таких фото? Тина Кароль показала фигуру в полупрозрачном наряде

15 сентября, 10:39 Каріна Зуєва
Тіна Кароль
Источник: Тіна Кароль

Народная артистка Украины Тина Кароль поделилась серией пикантных фото, под которыми заинтриговала поклонников романтическим посланием.

Исполнительница опубликовала снимки, на которых предстала в полупрозрачном комбинезоне, выставив нижнее белье черного цвета напоказ. Кроме того, под публикацией Тина Кароль оставила неоднозначную подпись.

— Плевать, что унесло, главное — в унисон. Прижимай меня еще сильнее к себе, — подписала кадры певица.

Поклонники артистки гадают, что это означает — слова из новой песни или романтическое послание, которое кому-то адресовано. Кроме того, подписчики отметили, что Тина Кароль прекрасно выглядит.

  • Это слова из новой песни?
  • Если это слова из песни, то хочу скорее ее услышать.
  • Невероятная и идеальная!
  • Вот это фото, на которых видно красивое тело и нет ни капли пошлости. Так мало кто может.
  • Тина, вы такая красивая!
  • Это строки из нового трека или что?
  • То, что Тину унесло, многие уже заметили.
  • Фигура супер.
  • Как дышать после таких фото? — пишут поклонники исполнительницы.

Ранее мы писали, сколько стоит выступление Тины Кароль на Дне города в Мелитополе, где звезда появится перед зрителями 25 сентября. Информацию о стоимости концерта исполнительницы разместили на сайте электронной закупки Prozorro.

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