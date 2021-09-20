Украинская певица Тина Кароль показала редкие фотографии со своей мамой Светланой Либерман.
В сториз на личной странице в Instagram звезда опубликовала фото по случаю дня рождения мамы.
На первом снимке Светлана Либерман позирует с десертом в руках, из которого горит праздничная свеча. Женщине исполнился 61 год.
Другое фото Тина сделала во время прогулки с мамой. В кадре Светлана появилась в сером костюме, а Кароль — без макияжа и в домашнем образе.
Пользователи сети оценили фото Тины вместе с мамой, а также отметили, что они очень похожи. В комментариях подписчики поздравили Светлану с праздником.
- Тина — копия мамы. Очень похожи.
- Красивая именинница! С днем рождения!
- Спасибо за такую талантливую дочь!
- Поздравляем! Долгих лет жизни и всего наилучшего.
- С днем рождения! Счастья вам, — пишут в сети.
Недавно Тина Кароль показала фото своего 12-летнего сына Вениамина. В кадре мальчик позирует в деловом костюме, рубашке и галстуке.
Перед Вениамином виднеется большой серебряный кубок. Тина призналась, что сын получил его за достижения в учебе.
Поклонники певицы отметили, что Вениамин очень похож на своего покойного отца — Евгения Огира, который умер в 2013 году от рака желудка.
Напомним, что сын Тины Кароль учится в одной из самых престижных школ Великобритании — Repton Preparatory School.
Учебное заведение находится в поселке Формарк, графстве Дербишир. Тина платит за образование сына около 1 млн грн в год.
Фото: Наталия Курган