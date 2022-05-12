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Ты будешь едой для червей: Кароль обратилась к Лепсу, который приехал на Донбасс

12 мая 2022, 11:21
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Тіна Кароль, Лепс
Источник: Тина Кароль, Depositphotos

Украинская певица Тина Кароль прокомментировала приезд российского исполнителя Григория Лепса на Донбасс.

В сториз на личной странице в Instagram артистка опубликовала видео с Лепсом и назвала его животным.

Также она вспомнила, как несколько лет назад российский пропагандист предлагал стать ее продюсером. Сейчас Тина не жалеет, что отказалась от такого сотрудничества.

— Нутро животного. Все было ясно еще тогда, когда я сказала тебе НЕТ. Заезжай глубже, не убегай так быстро, мы встретим как следует! Ты будешь едой для червей. Мы презираем “короля”. Трек выбрал класс, молодец, – написала Кароль, обратив внимание на песню Высоцкого Рыцарский турнир, которую напевал Лепс.

Напомним, что вчера, 11 мая, Григорий Лепс приехал на оккупированный Донбасс с концертом для российских оккупантов. Лепс является ярым сторонником президента РФ Путина, он активно поддерживает полномасштабную войну в Украине.

В марте этого года Министерство культуры и информационной политики подготовило санкции против 47 российских артистов, поддерживающих режим Путина. В список лиц попал и Григорий Лепс.

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Григорий Лепс, Тина Кароль
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