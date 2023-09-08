Илон Маск отреагировал на заявления о том, что он тайно отключил работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году. Таким образом миллиардер якобы хотел помешать атаке наших защитников.

Маск заявил, что в этом районе сервис и так не был доступен, а значит — он его не выключал. Впрочем, создатель компании получил запрос от правительства.

— От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Целью было затопление большей части российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта, — заявил Маск.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol. Сейчас смотрят The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor. If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and… — Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023

Миллиардер снова продвигает свою ничем не подкрепленную мысль о том, что атака Крыма со стороны украинских военных приведет к эскалации конфликта. Похоже, глава Tesla не видит полностью уничтоженные украинские города, ракетный обстрел цивильной инфраструктуры и смерти мирных жителей Украины, раз говорит об эскалации.

Напомним, что впервые об отключении Starlink возле Крыма заявил журналист Уолтер Айзексон в биографической книге об Илоне Маске. Тогда Уолтер заявил, что украинские подводные дроны со взрывчаткой должны были уничтожить корабли РФ, но потеряли связь, из-за чего оказались на берегу.