Илон Маск отреагировал на заявления о том, что он тайно отключил работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году. Таким образом миллиардер якобы хотел помешать атаке наших защитников.

Маск заявил, что в этом районе сервис и так не был доступен, а значит — он его не выключал. Впрочем, создатель компании получил запрос от правительства.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.

The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.

If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…

— Elon Musk (@elonmusk) September 7, 2023