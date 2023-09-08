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Не хотел быть соучастником: Маск расскрыл правду об “отключении” Starlink возле Крыма

8 сентября 2023, 09:29
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Depositphotos

Илон Маск отреагировал на заявления о том, что он тайно отключил работу Starlink у берегов Крыма в 2022 году. Таким образом миллиардер якобы хотел помешать атаке наших защитников.

Маск заявил, что в этом районе сервис и так не был доступен, а значит — он его не выключал. Впрочем, создатель компании получил запрос от правительства.

— От государственных органов поступил экстренный запрос на активацию Starlink на всем пути следования до Севастополя. Целью было затопление большей части российского флота, стоящего на якоре. Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX стала бы явным соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта, — заявил Маск.

Миллиардер снова продвигает свою ничем не подкрепленную мысль о том, что атака Крыма со стороны украинских военных приведет к эскалации конфликта. Похоже, глава Tesla не видит полностью уничтоженные украинские города, ракетный обстрел цивильной инфраструктуры и смерти мирных жителей Украины, раз говорит об эскалации. 

Напомним, что впервые об отключении Starlink возле Крыма заявил журналист Уолтер Айзексон в биографической книге об Илоне Маске. Тогда Уолтер заявил, что украинские подводные дроны со взрывчаткой должны были уничтожить корабли РФ, но потеряли связь, из-за чего оказались на берегу.

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Теги
Starlink Илон Маск Война в Украине
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