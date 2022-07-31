Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Стинг прервал свой концерт в Варшаве ради эмоциональной речи в поддержку Украины

31 июля 2022, 17:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стинг прервал свой концерт в Варшаве ради эмоциональной речи в поддержку Украины
Источник: Depositphotos

Британский музыкант Стинг назвал войну в Украине абсурдом, построенным на лжи. Артист в очередной раз публично поддержал нашу страну, и напомнил, что война эта война вредит всему человечеству.

Об этом он заявил во время своего концерта в Варшаве, где порадовал фанатов сольным выступлением. Певец отметил, что альтернативой демократии является насилие.

— Речь идет о тирании, которая в любом случае базируется на лжи. Они пропорциональны — тиран лжет своему народу, но в первую очередь себе, — заявил Стинг. 

Артист считает, что такая ситуация недопустима, и с ней нужно бороться, даже под страхом оказаться за решеткой или умереть.

Сейчас смотрят

— Нужно рискнуть и отстоять свое право говорить правду и защитить свободу. Война в Украине – это абсурд, построенный на лжи, — подчеркнул исполнитель.

Гордон уверяет, что принимать ложь тирании ни в коем случае нельзя, ведь она проглотит мир. 

После своей эмоциональной речи он исполнил легендарную песню Tears from the stars.

Не только Стинг активно поддерживает Украину со сцены — так поступают и другие мировые звезды, которые призывают мир остановить войну. Для некоторых даже сцена не нужна — французский актер Ален Делон читает стихи Тараса Шевченко, и вскоре его версией смогут насладиться все желающие.

Читайте также:
Труді СтайлерСтолько борьбы и мужества: жена Стинга встретилась с беженцами в Польше

Теги
Війна в Україні Стинг
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь