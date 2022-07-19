Французский актер Ален Делон читает стихи Тараса Шевченко. Это стало возможным благодаря проекту, которы запустило посольство Украины во Франции вместе с командой журналистов Cyril Viguier.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства.

На снимке видно, как посол Украины во Франции Вадим Омельченко пожимает руку актеру. В публикации также сообщается, что совсем скоро весь мир, в том числе и украинцы, оценят труд совместной работы наших стран в сфере культуры.

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— Большая честь лично пожать руку легенде французского и мирового кино – Алену Делону. Спасибо за такой мощный жест солидарности с Украиной, — сообщается в публикации посольства.

В марте Ален Делон решился на евтаназию. 86-летний актер заявил, что хочет уйти из жизни, и не хочет быть обузой для близких, а также страдать из-за ухудшения здоровья. Он давно жалуется на плохое самочувствие, но не собирается проходить долгое лечение в госпитале.

Не только актеры активно поддерживают нашу страну — мировые музыканты дают своим фанатам понять, что они с Украиной и против войны, которую развязала Россия. К примеру, на днях группа Rammstein подняла флаг Украины на концерте в Польше. Музыканты буквально проплыли по волне фанатов на надувной лодке, и в это время флаг нашей страны поднял клавишник группы.