Британський музикант Стінг назвав війну в Україні абсурдом, збудованим на брехні. Артист вкотре публічно підтримав нашу країну, і нагадав, що ця війна шкодить всьому людству.

Про це він заявив під час свого концерту у Варшаві, де порадував фанів сольним виступом. Співак зазначив, що альтернативою демократії є насильство.

– Йдеться про тиранію, яка у будь-якому випадку базується на брехні. Вони пропорційні – тиран бреше своєму народу, але в першу чергу собі, – заявив Стінг.

Артист вважає, що така ситуація неприпустима, і з нею треба боротися, навіть під страхом опинитися за ґратами чи померти.

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– Потрібно ризикнути та відстояти своє право говорити правду та захистити свободу. Війна в Україні – це абсурд, збудований на брехні, – наголосив виконавець.

Гордон запевняє, що приймати брехню тиранії в жодному разі не можна, адже вона проковтне світ.

Після своєї емоційної промови він виконав легендарну пісню Tears from the stars.

Не лише Стінг активно підтримує Україну зі сцени – так чинять і інші світові зірки, які закликають світ зупинити війну. Для деяких навіть сцена не потрібна – французький актор Ален Делон читає вірші Тараса Шевченка, і невдовзі його версією зможуть насолодитися усі охочі.