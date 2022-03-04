Украинские звезды, рассказывающие правду о войне в Украине, начали получать угрозы от россиян.

Первым об угрозах сообщил рэпер и продюсер Потап. В своем Instagram он показал скриншот сообщения со словами “Мы тебя нашли. Жди гостей!”

Судя по коду номера отправителя, сообщения исходят из России.

Впрочем, Потап убежден, что такие СМС свидетельствуют о том, что звезды все делают правильно и их слышат.

– Значит, голоса, рассказывающие правду, слышат! Значит, мы будем продолжать говорить об ужасах войны, которую начала Россия! И то, что мы защищаем нашу землю – это дело чести, совести, дело любого, кто любит Украину, — добавил он.

В комментариях к публикации Потапа отозвался также певец Макс Барских. По его словам, ему тоже “Кадыров написал”.

Отметим, что ранее в сети также появилось обращение российского рэпера Тимати к Максу Барских.

После громкого заявления Барских больше не давать концерты в России, Тимати эмоционально пообещал “показать при встрече, кто действительно дырявый”.