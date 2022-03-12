Украинский музыкальный продюсер Потап обратился к президенту РФ Владимиру Путину и самопровозглашенному президенту Белоруссии Александру Лукашенко.

Свое обращение он опубликовал в Instagram под беседой Путина и Лукашенко. Продюсер назвал их пожилыми, склонными к маразму и деменции стариками, которые хотят, чтобы мир поверил, что черное это белое и наоборот.

— Засиделись, товарищи пенсионеры, пора и честь знать. Думаю, что вы сами понимаете, что играете последнюю свою партию! Наверное, вам очень страшно умирать, наверное, вы очень боитесь, раз не показываете никаких признаков человечности. Одному мешает ботокс, а второму драник в голове, но людям то не мешает. Люди России и Беларуси, неужели вам не надоело? — поинтересовался Потап.

С начала войны, которую 24 февраля Россия начала в Украине, Потап, как и многие звезды шоу-бизнеса, ведет активную информационную войну, обращаясь к белорусам и россиянам.

Так, недавно Потап рассказал, что начал получать угрозы. В своем Instagram он показал скриншот сообщения со словами “Мы тебя нашли. Жди гостей!” Сообщения приходят с российского номера.