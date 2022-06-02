Американская певица Билли Айлиш спела с флагом Украины на своем концерте в немецком городе Бонн.

Сине-желтый флаг ей передала украинская исполнительница Jerry Heil, которая пришла на выступление в качестве зрительницы.

– Мне удалось дать флаг Билли Айлиш. Друзья, спасибо за то, что поддерживаете Украину и позволяете миру услышать и увидеть нас снова, — написала Jerry Heil.

На флаге украинская певица написала: Спасибо за твою силу. Для того, чтобы передать флаг Билли из второй фан-зоны, исполнительница перебралась в первую и подошла почти под сцену. Там она отдала украинский флаг мужчине, который бросил его к ближе к сцене.

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— Конечно, никто не горел желанием уступать место. Мне пришлось говорить, что я с миссией и должна передать ей флаг. И так каждому человеку, который стоял передо мной на пути к сцене, — отметила Jerry Heil.

Певица отметила, что народ был лоялен к ней. После того как Билли Айлиш взяла флаг, она поцеловала его и исполнила песню Happier Than Ever.

Отметим, что ранее флаг Украины на своем концерте развернула немецкая рок-группа Rammstein. Его музыкантам также передал кто-то из поклонников.