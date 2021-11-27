В субботу, 27 ноября, на телеканале СТБ завершился шестой выпуск шоу Україна має талант. Участники всячески удивляли судей, демонстрируя разнообразные и неординарные номера.

Открыл выпуск Рустем Юлдашев, который показал свое мастерство в воздушной гимнастике вместе с двуми собаками. Выступление участника поразило жюри — они и не заметили, что в номере участвовали сразу два маленьких помощника.

Рустем заслуженно получил четыре Да, а также произвел приятной впечатление на публику.

Далее на сцене появились воздушные акробаты из Белой Церкви — дуэт Just Two Men.

Они показали уникальные трюки, которые удивили судей. Известно, что мужчины дружат с детства, и за их умения они уже расплатились сполна серьезными травмами.

Выступление приятно удивило приглашенную судья и олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан, которая выразила им свое уважение.

Дуэт получил три Да и одно Нет.

В шестом выпуске шоу Україна має талант 11-кратный чемпион мира по армреслингу Евгений Прудник удивлял жюри своим голосом. И хотя ему не разрешили воспроизвести творчество Михаила Круга, песня Андрео Бочелли — Time to say goodbye все же смогла достучаться до сердец.

Ольга Харлан даже прослезилась, и попросила не прекращать петь. Мужчина признался, что свой талант смог раскрыть благодаря подработке таксистом — его клиенты оценили умения Евгения, и он решился поделиться своим даром со всей Украиной.

Чемпион мира по армреслингу получил четыре Да от жюри за свой голос и проходит дальше.

Вода и огонь — несовместимые вещи. Но Алексей Семенников показал, какой комбинация мыльных пузырей и пламени может быть красивой и удивительной.

Экстравагантный номер понравился как зрителям, так и судьям шоу — он уникальный и очень эффектный. Выступление особо впечатлило одного из жюри, который давно не радовался обычным мыльным пузырям.

Напомним, что премьера нового сезона легендарного шоу Україна має талант состоялась 23 октября. Судьями проекта являются ведущий Сергей Притула, актриса Ксения Мишина и хореограф Женя Кот.

Каждый эфир в составе звездного жюри появляется еще один судья. В шестом выпуске дополнительное судейское кресло заняла шестикратная чемпионка мира по фехтованию и олимпийская чемпионка Украины — Оля Харлан.