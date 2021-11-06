На сцене Україна має талант в третьем выпуске выступил танцор и пилонист Олег Татаринов. Зрители СТБ знаю его, так как Олег участвовать в седьмом сезоне шоу Танцуют все. Однако теперь он живет в Испании.

Он работал во многих шоу, в том числе и в Цирке дю солей. Работал в более 30-ти странах мира в разных шоу и всегда с гордостью говорит, что он украинец.

Три года назад Олег получил серьезную травму. Он сорвался с пилона на высоте шести метров из-за ошибки технического персонала.

Как только Олег вышел на сцену Україна має талант Ксения Мишина не смогла сдержать реакцию.

— Мишина завелась? — поинтересовался ее коллега Евгений Кот.

Судей покорил номер Олега Татаринова, который показал невероятные трюки под песню Måneskin.

Оглашая вердикт, Мишина отметила, что ей мало выступления Олега, поэтому она хочет увидеть его в полуфинале. По итогу он получил три Да.