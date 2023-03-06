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Это не ваше дело! Злата Огневич отреагировала на вопрос о замужестве и рождении детей

6 марта 2023, 19:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Злата Огнєвіч
Источник: Злата Огневич

Певица Злата Огневич резко отреагировала на вопрос о замужестве и рождении детей. Артистка сказала, что считает их самыми бестактными.

По словам 37-летней исполнительницы, замужество, дети в определенном возрасте — шаблоны общества. Признается, такие вопросы ей задают семья и друзья.

— Это вообще самый некорректный вопрос, который можно задать. У каждого человека есть личные причины, почему я не замужем, нет детей. Есть женщины, которым здоровье не позволяет или какие-то комплексы. Чего вы лезете к женщине с этим вопросом? Это делают очень близкие люди: твои подружки, семья, родители. Какое вам дело, почему у меня нет до сих пор детей? — сказала Злата.

Огневич добавила, придет время, будет нянчить своих или чужих.

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— Это не ваше дело. Я говорю в таком случае: Я обязательно расскажу вам, когда рожу ребенка или выйду замуж. Все, — добавила исполнительница.

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Отметим, что о своей личной жизни артистка ничего не рассказывает, поэтому есть у нее возлюбленный или нет — не известно. Однако в конце октября Огневич намекнула на новые отношения во время общения с подписчиками в Instagram.

Тогда кто-то из фолловеров у нее спросил: У вас есть парень,  состоите ли вы сейчас в отношениях? На что Злата неоднозначно ответила, будто сама не уверена, как назвать то, что происходит: Ну, как вам сказать. Сама себе этот вопрос недавно задавала. Всему свое время.

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