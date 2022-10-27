Стали відомі імена учасників Нацвідбору від України на Євробачення 2023 року. Так, за можливість представити нашу країну боротимуться 36 учасників.
Повний список має такий вигляд:
- 2TONE
- Angelina
- DAYTON
- Drevo
- Elysees
- DEMCHUK
- FIINKA
- Havkа
- Jerry Heil
- Iana Kovaleva
- Kozak Siromaha
- KRUTЬ
- Lue Bason
- Moisei
- Olivan
- OOHLA
- Oy Sound System
- SASHA
- Seréen
- sexnesc
- Shy
- SKYLERR
- SOWA
- Tember Blanche
- Tery
- TVORCHI
- Victoria Niro
- Vynohradova
- Zetetics
- Лилу45
- Макс Пташник
- Мія Рамарі
- Роялькіт
- Саша Фадєєва
- ТÓНКА
- Циферблат
Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 року відбудеться 17 грудня у Києві. Весь процес відбуватиметься в укритті – це необхідно для безпеки учасників та робочої команди.
Переможець Нацвідбору представлятиме Україну у Великій Британії, де змагатиметься з 36 іншими командами з інших країн. Відомо, що наступного року список країн-учасників Євробачення 2023 року трохи зміниться – від участі відмовилися Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія. Все через велику суму обов’язкового внеску, яку потрібно заплатити за участь.
І хоча захід відбудеться за межами нашої країни, він проходитиме під ім’ям України. Спочатку планувалося провести Євробачення 2023 року в одному з міст нашої країни, але організатори від такої ідеї відмовилися – убезпечити учасників та робочий персонал в умовах війни вкрай важко.