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Стали відомі імена учасників Нацвідбору на Євробачення 2023

27 Жовтня 2022, 10:52
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
евровидение

Стали відомі імена учасників Нацвідбору від України на Євробачення 2023 року. Так, за можливість представити нашу країну боротимуться 36 учасників.

Повний список має такий вигляд:

  1. 2TONE
  2. Angelina
  3. DAYTON
  4. Drevo
  5. Elysees
  6. DEMCHUK
  7. FIINKA
  8. Havkа
  9. Jerry Heil
  10. Iana Kovaleva
  11. Kozak Siromaha
  12. KRUTЬ
  13. Lue Bason
  14. Moisei
  15. Olivan
  16. OOHLA
  17. Oy Sound System
  18. SASHA
  19. Seréen
  20. sexnesc
  21. Shy
  22. SKYLERR
  23. SOWA
  24. Tember Blanche
  25. Tery
  26. TVORCHI
  27. Victoria Niro
  28. Vynohradova
  29. Zetetics
  30. Лилу45
  31. Макс Пташник
  32. Мія Рамарі
  33. Роялькіт
  34. Саша Фадєєва
  35. ТÓНКА
  36. Циферблат

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 року відбудеться 17 грудня у Києві. Весь процес відбуватиметься в укритті – це необхідно для безпеки учасників та робочої команди.

Зараз дивляться

Переможець Нацвідбору представлятиме Україну у Великій Британії, де змагатиметься з 36 іншими командами з інших країн. Відомо, що наступного року список країн-учасників Євробачення 2023 року трохи зміниться – від участі відмовилися Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія. Все через велику суму обов’язкового внеску, яку потрібно заплатити за участь.

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І хоча захід відбудеться за межами нашої країни, він проходитиме під ім’ям України. Спочатку планувалося провести Євробачення 2023 року в одному з міст нашої країни, але організатори від такої ідеї відмовилися – убезпечити учасників та робочий персонал в умовах війни вкрай важко.

Джерело
Суспільне
Теги
Євробачення
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