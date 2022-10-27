Стали відомі імена учасників Нацвідбору від України на Євробачення 2023 року. Так, за можливість представити нашу країну боротимуться 36 учасників.

Повний список має такий вигляд:

2TONE Angelina DAYTON Drevo Elysees DEMCHUK FIINKA Havkа Jerry Heil Iana Kovaleva Kozak Siromaha KRUTЬ Lue Bason Moisei Olivan OOHLA Oy Sound System SASHA Seréen sexnesc Shy SKYLERR SOWA Tember Blanche Tery TVORCHI Victoria Niro Vynohradova Zetetics Лилу45 Макс Пташник Мія Рамарі Роялькіт Саша Фадєєва ТÓНКА Циферблат

Нагадаємо, що фінал Нацвідбору на Євробачення 2023 року відбудеться 17 грудня у Києві. Весь процес відбуватиметься в укритті – це необхідно для безпеки учасників та робочої команди.

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Переможець Нацвідбору представлятиме Україну у Великій Британії, де змагатиметься з 36 іншими командами з інших країн. Відомо, що наступного року список країн-учасників Євробачення 2023 року трохи зміниться – від участі відмовилися Чорногорія, Північна Македонія та Болгарія. Все через велику суму обов’язкового внеску, яку потрібно заплатити за участь.

І хоча захід відбудеться за межами нашої країни, він проходитиме під ім’ям України. Спочатку планувалося провести Євробачення 2023 року в одному з міст нашої країни, але організатори від такої ідеї відмовилися – убезпечити учасників та робочий персонал в умовах війни вкрай важко.