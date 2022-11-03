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Воспринял за звуковой эффект в песне Pink Floyd: Сергей Жадан не заметил прилет

3 ноября 2022, 14:40
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Воспринял за звуковой эффект в песне Pink Floyd: Сергей Жадан не заметил прилет
Источник: Сергей Жадан

Украинский поэт, музыкант и волонтер Сергей Жадан рассказал, как не заметил прилет. Он спутал его звук с музыкой Pink Floyd, которую слушал в тот момент.

В Instagram Жадан поразмышлял на тему того, как изменилось чувство и восприятие многих вещей, а также попросил поклонников беречь себя и быть внимательными.

— Слушаем вчера Pink Floyd. Вдруг становится много низких. Какие у них интересные звуковые эффекты в 70-х были, – говорю. Потом доходит, что это был прилет. За эти месяцы изменилось чувство и восприятие многих вещей. Внутренне напрягаешься на каждый резкий уличный звук и не замечаешь дыма за окном. Берегите себя, — отметил Сергей.

Ранее мы писали о том, что Сергей Жадан получил польскую премию им. Серхио де Молла. Тогда он отметил, что сегодня все премии и награды, которые получают украинские деятели искусства, являются прежде всего проявлениями уважения и поддержки всем противостоящим агрессору украинцам.

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