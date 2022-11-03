Український поет, музикант та волонтер Сергій Жадан розповів, як не помітив прильоту. Він сплутав його звук із музикою Pink Floyd, яку слухав у той момент.

В Instagram Жадан поміркував на тему того, як змінилося почуття та сприйняття багатьох речей, а також попросив шанувальників берегти себе та бути уважними.

– Слухаємо вчора Pink Floyd. Раптом стає багато низьких. Які у них цікаві звукові ефекти у 70-х були, – говорю. Потім доходить, що то був приліт. За ці місяці змінилося почуття та сприйняття багатьох речей. Внутрішньо напружуєшся на кожен різкий вуличний звук і не помічаєш диму за вікном. Бережіть себе, – зазначив Сергій.

Раніше ми писали, що Сергій Жадан отримав польську премію ім. Серхіо де Молла. Тоді він зазначив, що сьогодні всі премії та нагороди, які отримують українські митці, є насамперед проявами поваги і підтримки всім українцям, які протистоять агресору.

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