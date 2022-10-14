Украинского писателя, волонтера и певца Сергея Жадана наградили памятной медалью за оборону города-героя Харькова.

О награде он рассказал в День защитников и защитниц Украины, прикрепив соответствующее фото.

– Служу Народу Украины! – лаконично прокомментировал Жадан награду.

Сергей Жадан является одним из самых известных писателей современности. Его произведения получили многочисленные национальные и международные награды, были переведены на более чем двадцать языков.

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Жадан живет в Харькове. С началом полномасштабного вторжения РФ он остался в городе и активно помогает ВСУ. К примеру, в марте он устроил концерт в бомбоубежище, чтобы собрать деньги для терробороны.

В этом году Сергея Жадана выдвигали на Нобелевскую премию по литературе. Кроме того, он получил Премию Свободы от фонда Франка Ширрмахера, которую вручали впервые. Также писателя назвали Человеком года по версии польского издания Gazeta Wyborcza.

Фото: Сергей Жадан