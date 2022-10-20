Сергей Жадан получил польскую премию им. Серхио де Молла

Украинский поэт, писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан награжден польской премией им. Серхио Виэйра де Молла, посвященной вопросам прав человека.

— Думаю, для Украины это сегодня насущные и жизненно важные вопросы — российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется нами за наши права, в частности, за право оставаться собой, — отметил он.