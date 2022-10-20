Сергей Жадан получил польскую премию им. Серхио де Молла

Украинский поэт, писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан награжден польской премией им. Серхио Виэйра де Молла, посвященной вопросам прав человека.
— Думаю, для Украины это сегодня насущные и жизненно важные вопросы — российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется нами за наши права, в частности, за право оставаться собой, — отметил он.
Денежную составляющую награды в размере 10 тыс. злотых Жадан планирует инвестировать в оборону Харькова.
Жадан поблагодарил всех поляков, которые продолжают поддерживать Украину.
— Сегодня все премии, награды и награды, которые получают украинские деятели искусства, являются прежде всего проявлениями уважения и поддержки всем противостоящим агрессору украинцам. Поэтому спасибо всем ныне стоящим рядом с нами. Вместе победим! – добавил Жадан.
Фото: Сергей Жадан