Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Персони

Сергей Жадан получил польскую премию им. Серхио де Молла

20 октября 2022, 17:56
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Сергій Жадан

Украинский поэт, писатель, музыкант и волонтер Сергей Жадан награжден польской премией им. Серхио Виэйра де Молла, посвященной вопросам прав человека.

— Думаю, для Украины это сегодня насущные и жизненно важные вопросы — российские оккупанты лишили тысячи наших соотечественников элементарных прав и свобод. Собственно, эта война и ведется нами за наши права, в частности, за право оставаться собой, — отметил он.

Денежную составляющую награды в размере 10 тыс. злотых Жадан планирует инвестировать в оборону Харькова.

Жадан поблагодарил всех поляков, которые продолжают поддерживать Украину.

Сейчас смотрят

— Сегодня все премии, награды и награды, которые получают украинские деятели искусства, являются прежде всего проявлениями уважения и поддержки всем противостоящим агрессору украинцам. Поэтому спасибо всем ныне стоящим рядом с нами. Вместе победим! – добавил Жадан.

Читайте также:
Сергій ЖаданСергей Жадан получил медаль за оборону Харькова

Фото: Сергей Жадан

Теги
Сергей Жадан
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь