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Ты – мой лучший подарок! Миша Романова закрутила роман с Роднянским

10 апреля 2023, 22:22
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Міша Романова та Олександр Роднянський

Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова встречается с Александром Роднянским-младшим – советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сыном кинопродюсера Александра Роднянского.

По информации СМИ, роман Роднянского и Романовой длится уже полтора года.

На Новый год экс-ВИА Гра похвасталась дорогим кольцом от возлюбленного.

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А позже посвятила загадочному мужчине трогательный пост, признавшись, что он — ее лучший подарок в жизни.

— Я готова кричать на весь мир о том, что у меня самый лучший любимый в мире. Именно ты радуешь меня изо дня в день, именно ты придаешь мне сил, когда кажется, что хуже быть не может. Я никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты — мой лучший подарок, — написала экс-ВИА Гра.

Раскрывать имя возлюбленного Миша Романова не спешит, а на совместных фото скрывает его лицо. Впрочем, подписчики догадались, кто покорил сердце певицы.

  • Счастья вам! Очень знакомая прическа. А еще я думаю, у него папа известный режиссер.
  • Рада за вас с Александром. Это замечательная семья! Надеюсь, вы с Мартином будете счастливы быть с ними!
  • Очень знакомая личность! Счастья вам!

Более того, на одном из снимков поклонники узнали Роднянского по худи.

Міша Романова закрутила роман із сином Роднянського – ЗМІ

Летом 2022 года стало известно, что Александр Роднянский развелся с российской актрисой Яниной Студилиной. Развязанная Россией полномасштабная война против Украины окончательно поставила точку в отношениях пары.

У Роднянского младшего есть 6-летняя дочь, тогда как Миша Романова воспитывает 4-летнего сына Мартина.

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