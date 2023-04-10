Бывшая участница группы ВИА Гра Миша Романова встречается с Александром Роднянским-младшим – советником президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам и сыном кинопродюсера Александра Роднянского.
По информации СМИ, роман Роднянского и Романовой длится уже полтора года.
На Новый год экс-ВИА Гра похвасталась дорогим кольцом от возлюбленного.
А позже посвятила загадочному мужчине трогательный пост, признавшись, что он — ее лучший подарок в жизни.
— Я готова кричать на весь мир о том, что у меня самый лучший любимый в мире. Именно ты радуешь меня изо дня в день, именно ты придаешь мне сил, когда кажется, что хуже быть не может. Я никогда не устану благодарить эту жизнь за тебя, потому что ты — мой лучший подарок, — написала экс-ВИА Гра.
Раскрывать имя возлюбленного Миша Романова не спешит, а на совместных фото скрывает его лицо. Впрочем, подписчики догадались, кто покорил сердце певицы.
- Счастья вам! Очень знакомая прическа. А еще я думаю, у него папа известный режиссер.
- Рада за вас с Александром. Это замечательная семья! Надеюсь, вы с Мартином будете счастливы быть с ними!
- Очень знакомая личность! Счастья вам!
Более того, на одном из снимков поклонники узнали Роднянского по худи.
Летом 2022 года стало известно, что Александр Роднянский развелся с российской актрисой Яниной Студилиной. Развязанная Россией полномасштабная война против Украины окончательно поставила точку в отношениях пары.
У Роднянского младшего есть 6-летняя дочь, тогда как Миша Романова воспитывает 4-летнего сына Мартина.