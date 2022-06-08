Сын кинопродюсера Александра Роднянского, экономист Александр, расстался с российской актрисой Яниной Студилиной.

По словам звезды сериала Ранетки, последние несколько лет совместной жизни были нелегкими, поскольку Александр ревностно относился к желанию Янины работать и жить в России, а не в Европе. Сам он не горел желанием жить в РФ. Об этом актриса рассказала в одном из интервью росСМИ.

Говорит, из-за этого начала выпадать из профессии и часто летала в Москву. Впоследствии решила сделать выбор в пользу себя и перебралась в родную страну. Однако на окончательное решение повлияли последние события — полномасштабная война в Украине.

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— Последние события окончательно поставили точку в наших отношениях, мой бывший супруг выбрал жизнь в Европе. А я решила остаться в России. Здесь мои родители, моя работа, мои друзья, — сказала Янина.

Александр и Янина в отношениях с 2008 года. В 2016 году у них родилась дочь Анна.

Стоит отметить, что в 2021 году Александр Роднянский-младший стал членом наблюдательного совета Ощадбанка как представитель государства от президента Украины.

Фото: Янина Студилина