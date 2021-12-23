Британский певец Эд Ширан установил рекорд в музыкальном сервисе Spotify. Его хит 2017 года Shape of You стал первой песней, которую прослушали более 3 млрд раз.

— Мою песню Spotify прослушали 3 млрд раз — это абсолютно безумие. Я помню, как эта песня достигла миллиарда, и еще тогда удивился. Я очень доволен рекордом. Спасибо, Spotify, за вашу поддержку на протяжении многих лет. Мы отлично провели 10 лет вместе и, надеюсь, так будет еще 10 лет, — поделился своими эмоциями Ширан.

Песня Shape of You также продержалась в чарте авторитетного журнала Billboard Hot 100 в общей сложности 59 недель. На первом месте трек продержался целых 12 недель.

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Музыкальный сервис Spotify уже подвел итоги 2021 года для украинских пользователей. Так, рейтинг артистов возглавил российский рэп-исполнитель Моргенштерн.

В рейтинг самых популярных артисток в Украине попала Светлана Лобода. Однако первенство досталось певицам Алене Швец, Билли Айлиш и Dua Lipa.

Также, самой популярной песней оказалась Masked Wolf — Astronaout in ocean.

Для любителей украинской музыки есть отличная новость — в Spotify появилась официальная страница Украины. Каждый желающий может оценить подборки, которые включают в себя произведения только наших артистов.