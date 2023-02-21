Бывшая жена телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк впервые открыто прокомментировала развод с ним и сказала, кто в нем виноват.

Горняк часто общается с подписчиками в Instagram, так и сейчас она решила устроить рубрику Вопрос-ответ. Фолловеры решили спросить, почему они скрывают разрыв и виновен ли в нем Остапчук.

Кристина ответила, что в отношениях всегда виноваты оба и попросила поклонников понять ее нежелание выносить личное на публику.

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– Всегда виноваты двое. Кто-то просто больше, а кто-то – меньше. И двое приняли решение не комментировать. Надеюсь на понимание, – отметила Горняк.

Напомним, еще осенью 2022 года стали распространяться слухи, что Остапчук и Горняк больше не вместе. Сами они не комментировали это, однако сейчас Кристина дала понять – все догадки поклонников верны.

Кроме того, у Остапчука уже новая возлюбленная. Его избранницей стала журналистка Екатерина Полтавская.

Они не раскрывают своих отношений, но в их социальных сетях можно заметить много похожих вещей, например – одинаковые локации.

Фото: Кристина Горняк