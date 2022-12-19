Травести-дива Монро рассказала, что ведущий Владимир Остапчук уже успел закрутить новый роман, официально не сообщив о разводе с Кристиной Горняк.
Так, в Telegram-канале Монро написала, что Остапчук не одинок.
— А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет и любовь, он свободен, но, ничто так не бодрит, как свежая сплетня, — отметила Монро.
Стоит отметить, что внимательные пользователи сети вероятно рассекретили новую возможную избранницу Остапчука. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская.
Такой вывод из-за того, что Остапчук и Полтавская публикуют одинаковые фото и видео в Instagram, сделанные на одних и тех же локациях.
Сами же они никак не комментируют свои отношения.
@y_tymoshenko В етері випадкова рубрика «Світське життя з Юлією Тимошенко» ???? #остапчук #воваостапчук #горняк #розлучення #розслідування #тікток #україна ♬ Rûn Râbbît x Dârk Mâttêr — Tsezy
Кроме того, о разводе со своей женой Кристиной Остапчук официально так и не заявил, однако очевидно, что в их отношениях пошла трещина. Сама же Горняк тоже никак не комментирует то, что они с Владимиром больше не вместе.