Травести-дива Монро рассказала, что ведущий Владимир Остапчук уже успел закрутить новый роман, официально не сообщив о разводе с Кристиной Горняк.

Так, в Telegram-канале Монро написала, что Остапчук не одинок.

— А у телеведущего Остапчука новая краля. Вроде бы та, что помогает восстанавливать аккаунты в Instagram. Она и ему помогала вернуть аккаунт. Совет и любовь, он свободен, но, ничто так не бодрит, как свежая сплетня, — отметила Монро.

Стоит отметить, что внимательные пользователи сети вероятно рассекретили новую возможную избранницу Остапчука. Ею стала журналистка Екатерина Полтавская.

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Такой вывод из-за того, что Остапчук и Полтавская публикуют одинаковые фото и видео в Instagram, сделанные на одних и тех же локациях.

Сами же они никак не комментируют свои отношения.

Кроме того, о разводе со своей женой Кристиной Остапчук официально так и не заявил, однако очевидно, что в их отношениях пошла трещина. Сама же Горняк тоже никак не комментирует то, что они с Владимиром больше не вместе.