Супруга телеведущего Владимира Остапчука, нотариус Кристина Горняк призналась, разочаровалась ли она в мужчинах на фоне слухов о разводе с шоуменом.

Так, Кристина решила пообщаться с подписчиками, устроив рубрику Вопрос-ответ. Кто-то из фолловеров поинтересовался, какое отношение у нее сейчас к мужчинам. Очевидно, такой вопрос спровоцировали слухи о трещине в личной жизни Горняк.

Кристина ответила однозначно и резко, что не смотря ни на что, в мужчинах она не разочарована.

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— Мужчины это наши радости и моменты наслаждения в жизни. Верила, верю и буду верить. Любила, люблю и буду любить, — написала она.

Горняк отметила, что ей попадаются в жизни хорошие мужчины — кто-то для опыта, кто-то для наслаждения, радостей, тепла и любви. Поэтому она не жалуется.

Также Кристина сказала, что не считает себя примером, когда кто-то из подписчиков написал о том, что она хорошо держится и продолжает сиять.

— Думаю, я далеко не пример, но я тоже сейчас собой очень горжусь и радуюсь, что могу так проходить не простые этапы своей жизни. Также помните, что любое наше развитие идет через трудности, — подчеркнула Горняк.

Слухи о разводе Остапчука с женой ходят уже давно, однако сами они никак не комментируют свои отношения.

Более того, недавно появилась информация, что Остапчук уже успел закрутить новый роман. Новой избранницей ведущего якобы стала журналистка Екатерина Полтавская.

Фото: Кристина Горняк