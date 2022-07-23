Джонни Депп и Эмбер Херд подали апелляции в суд. Актриса хочет ожаловать приговор по делу о клевете против Деппа, а Джонни хочет отменить решение суда о выплате $2 млн своей бывшей жене.

Актер заявил о своем решении менее чем через день после подачи апелляции от Эмбер. Это — показательный жест со стороны звезды Пиратов Карибского моря. Джонни не хочет выплачивать $2 млн актрисе по иску, который был подан в 2019 году. Тогда Херд хотела получить $100 млн. После этого Депп подал в суд на Эмбер, и требовал от нее $50 млн.

После длительных разбирательств, в начале июля Джонни выиграл дело против Херд — она должна ему выплатить $15 млн, но затем сумму сократили до $10 млн. В свою же очередь, Депп должен выплатить бывшей жене $2 млн.

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Ранее Джонни сообщал, что готов простить ей те $8 млн, если она откажется от апелляции. Впрочем, звезда Аквамена не стала отказываться от своих слов — она заявляла, что будет бороться до конца, поскольку считает себя правой вне зависимости от решения суда.

И если Джонни Депп снова возвращается в мир кино благодаря роли в продолжении франшизы Пираты Карибского моря, то у Эмбер дела идут не очень хорошо. Еще в июне стало известно, что у актрисы нет денег, чтобы выплатить долг бывшему мужу.