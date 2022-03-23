Украинская певица и звезда Playboy Даша Астафьева рассказала, что первым сделает после войны.

Астафьева, которая сейчас активно занимается волонтерской деятельностью, отметила, что ей очень понравилось делать добрые дела.

— Мне нравится, как люди меня слушают и хотят делать так же. Мне бы очень хотелось быть полезной в восстановлении города, в восстановлении нашей страны. Я не знаю, что это может быть, но не думаю, что смогу петь и танцевать после победы. Уместно ли это будет, — сказала Даша.

Она призналась, что представляла, как будет проходить парад победы.

— Мы будем идти, все улыбаться и вспоминать, как мы виделись в центрах, быстро пробегая спрашивали — Нужна ли вам помощь? Есть ли у вас убежище? Каждый день у меня сейчас происходит именно так, я вижу знакомых, у меня на них есть 2-3 минуты, поскольку находиться и ходить на улице опасно, — сказала Астафьева.

Артистка призналась, что не знает, как будет смотреть на тех людей, которые могли бы остаться, но уехали в это сложное для страны время.

— Сколько уехало людей, которые в первую очередь должны отвечать и защищать свою страну. Позорники. Но главные остались, я безумно восхищаюсь нашим президентом, — подчеркнула Даша.

Ранее Даша Астафьева говорила, что во время войны ее очень спасает волонтерство. По ее словам, однажды она услышала, что волонтерской организации не хватает рук, чтобы готовить для ВСУ.

С тех пор артистка каждый день приходит в центр и делает все, что может.