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Надеюсь, что это просто слухи. В сети обсуждают вероятный развод Потапа и Насти

30 ноября 2022, 15:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Настя Каменских и Потап
Источник: Настя Каменских

Пользователи сети активно обсуждают возможный развод музыкального продюсера Потапа и певицы Насти Каменских. Все из-за неоднозначного поста музыканта в Instagram.

Недавно Каменских презентовала песню Мама-зима. Потап отреагировал на премьеру исполнительницы, обнародовав селфи, на котором предстал сам.

— Мама-зима. У нее были на нас свои планы, — оставил неоднозначную подпись Потап, прикрепив ссылку на Настю.

Поклонники кинулись искать в словах продюсера подвох и высказали свои предположения.

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Также они обратили внимание на то, что у супругов давно нет общих фото и видео, которых было множество еще до полномасштабной войны и вначале ее.

  • Очень надеюсь, что про развод с Настей — просто слухи.
  • Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль.
  • Почему у вас с Настей нет общих фото? Наверное расстались.
  • Только не подтверждайте слухов про ваш развод. Вы такие замечательные.
  • Вы расстались?
  • Совместных фото давно нет. Какие-то все печальные. — Пишут пользователи сети.
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