Пользователи сети активно обсуждают возможный развод музыкального продюсера Потапа и певицы Насти Каменских. Все из-за неоднозначного поста музыканта в Instagram.
Недавно Каменских презентовала песню Мама-зима. Потап отреагировал на премьеру исполнительницы, обнародовав селфи, на котором предстал сам.
— Мама-зима. У нее были на нас свои планы, — оставил неоднозначную подпись Потап, прикрепив ссылку на Настю.
Поклонники кинулись искать в словах продюсера подвох и высказали свои предположения.
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Также они обратили внимание на то, что у супругов давно нет общих фото и видео, которых было множество еще до полномасштабной войны и вначале ее.
- Очень надеюсь, что про развод с Настей — просто слухи.
- Что-то у них там не так. Их вместе не видно, очень жаль.
- Почему у вас с Настей нет общих фото? Наверное расстались.
- Только не подтверждайте слухов про ваш развод. Вы такие замечательные.
- Вы расстались?
- Совместных фото давно нет. Какие-то все печальные. — Пишут пользователи сети.