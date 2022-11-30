Пользователи сети активно обсуждают возможный развод музыкального продюсера Потапа и певицы Насти Каменских. Все из-за неоднозначного поста музыканта в Instagram.

Недавно Каменских презентовала песню Мама-зима. Потап отреагировал на премьеру исполнительницы, обнародовав селфи, на котором предстал сам.

— Мама-зима. У нее были на нас свои планы, — оставил неоднозначную подпись Потап, прикрепив ссылку на Настю.

Поклонники кинулись искать в словах продюсера подвох и высказали свои предположения.

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Также они обратили внимание на то, что у супругов давно нет общих фото и видео, которых было множество еще до полномасштабной войны и вначале ее.