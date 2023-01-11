В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград Золотой глобус. Главными победителями за вклад в кинематограф стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт и актер Остин Батлер.

Так, Спилберг получил статуэтку как лучший режиссер за фильм Фабельманы — это автобиография режиссера, которая смогла достучаться до сердец зрителей.

Кейт Бланшет получила награду как лучшая актриса в фильме ТАР — это художественный фильм о женщине, которая смогла добиться признания в классической музыке.

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Остин Батлер стал обладателем премии за отлично сыгранную роль культового музыканта в фильме Элвис. Это биографический фильм о короле музыки.

Так, полный список победителей в категории фильмов выглядит следующим образом:

Лучший фильм — драма: Фабельманы;

Лучший фильм — комедия/мюзикл: Банши Инишерина;

Лучший режиссер: Стивен Спилберг — Фабельманы;

Лучший актер — драма: Остин Батлер — Элвис;

Лучшая актриса — драма: Кейт Бланшетт — ТАР;

Лучший актер — комедия/мюзикл: Колин Фаррелл — Банши Инишерина;

Лучшая актриса — комедия/мюзикл: Мишель Йео — Все везде и сразу;

Лучший актер второго плана: Ке Хюи-Куан — Все везде и сразу;

Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт — Черная Пантера: Ваканда навеки;

Лучший сценарий: Мартин МакДона — Банши Инишерина;

Лучший фильм на иностранном языке: Аргентина, 1985 — Аргентина

Лучший анимационный фильм: Пиноккио Гильермо дель Торо;

Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц — Вавилон;

Лучшая песня: Naatu Naatu — RRR: Рядом ревет революция;

Почетная премия им. Сесила Б. ДеМилля: Эдди Мерфи;

Что касается сериалов, то главный приз получил приквел к Игре престолов — Дом Дракона. Проект передает дух оригинальных частей, и ее тепло приняли настоящие фанаты.

Полный список победителей в категории серилов выглядит так:

Лучший сериал — драма: Дом Дракона;

Лучшая актриса на ТВ — драма: Зендея — Эйфория;

Лучший актер на ТВ — драма: Кевин Костнер — Йеллоустоун;

Лучший сериал — комедия/мюзикл: Начальная школа “Эбботт”;

Лучшая актриса на ТВ — комедия/мюзикл: Куинта Брансон — Начальная школа “Эбботт”;

Лучший актер на ТВ — комедия/мюзикл: Джереми Аллен Уайт — Медведь;

Лучший актер второго плана на ТВ — драма/комедия: Тайлер Джеймс Уильямс — Начальная школа “Эбботт”;

Лучшая актриса второго плана на ТВ — драма/комедия: Джулия Гарнер — Озарк;

Лучший мини-сериал/телефильм/антология: Белый лотос;

Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме/антологии: Аманда Сайфред — Выбывшая;

Лучший актер в мини-сериале/телефильме/антологии: Эван Питерс — Монстр: История Джеффри Дамера;

Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии: Дженнифер Кулидж — Белый лотос;

Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии: Пол Уолтер Хаузер — Черная птица;

Почетная премия им. Кэрол Бернетт за вклад в телевидение: Райан Мерфи.

Напомним, что фильм Дом из осколков о детях на Востоке Украины вошел в шорт-лист Оскара 2023. Вполне возможно, что общая работа четырех стран сможет получить престижную награду уже в марте.