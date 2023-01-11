Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Кино и сериалы

Спилберг и Дом Дракона: названы победители Золотого глобуса 2023

11 января 2023, 08:59
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Стивен Спилберг
Источник: Getty Images

В Лос-Анджелесе состоялась 80-я церемония вручения наград Золотой глобус. Главными победителями за вклад в кинематограф стали режиссер Стивен Спилберг, актриса Кейт Бланшетт и актер Остин Батлер.

Так, Спилберг получил статуэтку как лучший режиссер за фильм Фабельманы — это автобиография режиссера, которая смогла достучаться до сердец зрителей.

Кейт Бланшет получила награду как лучшая актриса в фильме ТАР — это художественный фильм о женщине, которая смогла добиться признания в классической музыке.

Сейчас смотрят

Остин Батлер стал обладателем премии за отлично сыгранную роль культового музыканта в фильме Элвис. Это биографический фильм о короле музыки.

Так, полный список победителей в категории фильмов выглядит следующим образом:

  • Лучший фильм — драма: Фабельманы;
  • Лучший фильм — комедия/мюзикл: Банши Инишерина;
  • Лучший режиссер: Стивен Спилберг — Фабельманы;
  • Лучший актер — драма: Остин Батлер — Элвис;
  • Лучшая актриса — драма: Кейт Бланшетт — ТАР;
  • Лучший актер — комедия/мюзикл: Колин Фаррелл — Банши Инишерина;
  • Лучшая актриса — комедия/мюзикл: Мишель Йео — Все везде и сразу;
  • Лучший актер второго плана: Ке Хюи-Куан — Все везде и сразу;
  • Лучшая актриса второго плана: Анджела Бассетт — Черная Пантера: Ваканда навеки;
  • Лучший сценарий: Мартин МакДона — Банши Инишерина;
  • Лучший фильм на иностранном языке: Аргентина, 1985 — Аргентина
  • Лучший анимационный фильм: Пиноккио Гильермо дель Торо;
  • Лучший саундтрек: Джастин Гурвиц — Вавилон;
  • Лучшая песня: Naatu Naatu — RRR: Рядом ревет революция;
  • Почетная премия им. Сесила Б. ДеМилля: Эдди Мерфи;

Что касается сериалов, то главный приз получил приквел к Игре престолов — Дом Дракона. Проект передает дух оригинальных частей, и ее тепло приняли настоящие фанаты.

Полный список победителей в категории серилов выглядит так:

  • Лучший сериал — драма: Дом Дракона;
  • Лучшая актриса на ТВ — драма: Зендея — Эйфория;
  • Лучший актер на ТВ — драма: Кевин Костнер — Йеллоустоун;
  • Лучший сериал — комедия/мюзикл: Начальная школа “Эбботт”;
  • Лучшая актриса на ТВ — комедия/мюзикл: Куинта Брансон — Начальная школа “Эбботт”;
  • Лучший актер на ТВ — комедия/мюзикл: Джереми Аллен Уайт — Медведь;
  • Лучший актер второго плана на ТВ — драма/комедия: Тайлер Джеймс Уильямс — Начальная школа “Эбботт”;
  • Лучшая актриса второго плана на ТВ — драма/комедия: Джулия Гарнер — Озарк;
  • Лучший мини-сериал/телефильм/антология: Белый лотос;
  • Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме/антологии: Аманда Сайфред — Выбывшая;
  • Лучший актер в мини-сериале/телефильме/антологии: Эван Питерс — Монстр: История Джеффри Дамера;
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии: Дженнифер Кулидж — Белый лотос;
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале/антологии: Пол Уолтер Хаузер — Черная птица;
  • Почетная премия им. Кэрол Бернетт за вклад в телевидение: Райан Мерфи.

Напомним, что фильм Дом из осколков о детях на Востоке Украины вошел в шорт-лист Оскара 2023. Вполне возможно, что общая работа четырех стран сможет получить престижную награду уже в марте.

Читайте также:
статуетка ОскарНа Оскар 2023 будут озвучены победители всех 23 категорий

Источник
BBC
Теги
Золотий глобус Стивен Спилберг
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь