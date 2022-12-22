Фильм Дом из осколков о детях на Востоке Украины вошел в шорт-лист Оскара 2023. Картину создавали сразу четыре страны — Украина, Дания, Швеция и Финляндия.

Документальный фильм расскажет зрителям о детях из проблемных семей Донбасса — они живут в детском доме, который расположен в прифронтовой зоне.

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Полный список претендентов на престижную кинопремию озвучат уже в начале 2023 года. Так, сейчас перечень картин выглядит следующим образом:

Великобритания — All That Breathes

США — All the Beauty and the Bloodshed

США — Bad Axe

Вьетнам — Children of the Mist

США — Descendant

США, Канада — Fire of Love

США, Канада — Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song

Китай — Hidden Letters

Украина, Дания, Швеция, Финляндия — A House Made of Splinters

США — The Janes

США — Last Flight Home

Германия — Moonage Daydream

США — Navalny

США — Retrograde

США, Великобритания, Бразилия, Дания — The Territory

Напомним, что в 2023 году для Оскара изменили правила. Так, уже в следующем году будут озвучены победители всех 23 категорий. В этом же году из награждения убрали 8 категорий. На фоне этого публика выразила свое недовольство, и киноакадемия решила вернуть все как было.