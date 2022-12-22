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Об украинских детях в прифронтовой зоне: фильм Дом из осколков вошел в шорт-лист Оскара 2023

22 декабря 2022, 12:47
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
статуетка Оскар
Источник: Depositphotos

Фильм Дом из осколков о детях на Востоке Украины вошел в шорт-лист Оскара 2023. Картину создавали сразу четыре страны — Украина, Дания, Швеция и Финляндия.

Документальный фильм расскажет зрителям о детях из проблемных семей Донбасса — они живут в детском доме, который расположен в прифронтовой зоне. 

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Полный список претендентов на престижную кинопремию озвучат уже в начале 2023 года. Так, сейчас перечень картин выглядит следующим образом:

  • Великобритания — All That Breathes
  • США — All the Beauty and the Bloodshed
  • США — Bad Axe
  • Вьетнам — Children of the Mist
  • США — Descendant
  • США, Канада — Fire of Love
  • США, Канада — Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
  • Китай — Hidden Letters
  • Украина, Дания, Швеция, Финляндия — A House Made of Splinters
  • США — The Janes
  • США — Last Flight Home
  • Германия — Moonage Daydream
  • США — Navalny
  • США — Retrograde
  • США, Великобритания, Бразилия, Дания — The Territory

Напомним, что в 2023 году для Оскара изменили правила. Так, уже в следующем году будут озвучены победители всех 23 категорий. В этом же году из награждения убрали 8 категорий. На фоне этого публика выразила свое недовольство, и киноакадемия решила вернуть все как было.

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