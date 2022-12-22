Фильм Дом из осколков о детях на Востоке Украины вошел в шорт-лист Оскара 2023. Картину создавали сразу четыре страны — Украина, Дания, Швеция и Финляндия.
Документальный фильм расскажет зрителям о детях из проблемных семей Донбасса — они живут в детском доме, который расположен в прифронтовой зоне.
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Полный список претендентов на престижную кинопремию озвучат уже в начале 2023 года. Так, сейчас перечень картин выглядит следующим образом:
- Великобритания — All That Breathes
- США — All the Beauty and the Bloodshed
- США — Bad Axe
- Вьетнам — Children of the Mist
- США — Descendant
- США, Канада — Fire of Love
- США, Канада — Hallelujah: Leonard Cohen, a Journey, a Song
- Китай — Hidden Letters
- Украина, Дания, Швеция, Финляндия — A House Made of Splinters
- США — The Janes
- США — Last Flight Home
- Германия — Moonage Daydream
- США — Navalny
- США — Retrograde
- США, Великобритания, Бразилия, Дания — The Territory
Напомним, что в 2023 году для Оскара изменили правила. Так, уже в следующем году будут озвучены победители всех 23 категорий. В этом же году из награждения убрали 8 категорий. На фоне этого публика выразила свое недовольство, и киноакадемия решила вернуть все как было.