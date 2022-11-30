На Оскар 2023 будут озвучены победители всех 23 категорий

На церемонии награждения Оскар 2023 будут озвучены победители всех 23 категорий.

Об этом заявил генеральный директор Академии кинематографических искусств и наук Билл Крамер.

— Подтверждаю, что все категории будут включены в прямую трансляцию, — заявил он.

Напомним, что во время трансляции Оскара 2022 года было вырезано 8 церемоний — Оригинальный саундтрек, Макияж и прическа, Короткометражный документальный фильм, Монтаж фильма, Постановочный дизайн, Короткометражный анимационный фильм, Короткометражный фильм и звук.

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Такое решение организаторов мероприятия вызвало большое возмущение. Похоже, киноакадемия решила прислушаться к желаниям публики. По ловам Крамера, за столом руководителей было много споров и обсуждений касательно этих категорий и их трансляцию.

95-я церемония вручения премии Оскар состоится 12 марта 2023 года в прямом эфире из Dolby Theatre в Ovation Hollywood. Мероприятие будет транслироваться в более чем 200 странах мира в прямом эфире.

Напомним, что ведущим Оскара 2023 станет Джимми Киммел. Телеведущий и комик уже не первый раз будет проводником церемонии — он уже появлялся на сцене в 2017 и 2018 годах. Впрочем, в первый раз произошел казус — по стечению обстоятельств он назвал победителем другой фильм.