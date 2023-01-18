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Страшная боль утраты. Реакция звезд на авиакатастрофу в Броварах

18 января 2023, 13:27
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Реакция звезд на Бровары
Источник: Григорий Решетник Леся Нікітюк Святослав Вакарчук

Утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. На борту было девять человек, включая высшее руководство МВД — министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

По состоянию на 13:10 погибших 16 человек, среди которых трое детей. 30 человек (12 несовершеннолетних) получили ранения. Не успела Украина отойти от трагедии в Днепре, как последовала другая. Граждане нашей страны выражают соболезнования семьям всех погибших, селебрити не исключение.

Реакция звезд на трагедию в Броварах 18 января — в материале.

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Телеведущий Григорий Решетник обратился к Богу, попросив его повернуться лицом к Украине.

— Мы уже достаточно натерпелись и искупили вину. Дай сил нам обрести победу, — написал он.

Жена Григория Кристина Решетник выразила сожаления родным погибших.

— Боже. Бровары. Почему именно детский сад? Почему именно детки? — написала она в Instagram-stories.

Кристина Решетник Бровары

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук подчеркнул, что особенно страшно осознавать смерть маленьких детей. Также он сказал, что для него это личная трагедия, поскольку он хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина.

— За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим! — написал Вакарчук.

Ведущий Андрей Бедняков также не стал многословить, отметив, что падение вертолета в Броварах — ужас.

— Трагедия в Броварах… Это ужас. Сочувствия семьям погибших. Что-то 2023 не очень начался, — написал он.

Андрей Бедняков Бровары

Главный герой Холостяка 12 Алекс Топольский подчеркнул, что очень больно смотреть на кадры трагедии.

— Еще одна трагедия для Украины… Очень больно смотреть эти кадры, — сказал он.

Алекс Топольский Бровары

Бизнес-вумен Сабина Мусина сразу же поинтересовалась, чем она может помочь пострадавшим.

— Бровары. Я не знаю, как вас поддержать. Как вы? Как я могу помочь? Погибли дети. Дети, которым было три года и 33 — их больше нет. Страшная боль утраты, — написала Сабина.

Сабина Мусина Бровары

Актер Тарас Цимбалюк отметил, что уже известно о 18 погибших, среди которых есть дети.

Тарас Цимбалюк Бровары

Ведущий Анатолий Анатолич подчеркнул, что к таким новостям привыкнуть невозможно, отметив, что пропускает их через себя.

— Пропускаю ли я эти смерти детей в Днепре, Броварах, в каждом городе Украины через себя? Да. Я отец троих. Мои дети такие же, как эти малыши, которые ни в чем не виноваты, — сказал он.

Шоумен отметил, что стоит продолжать жить дальше, помогать друг другу и поддерживать.

— Бровары, держитесь. Мы вместе. Мы все сейчас Днепр, Бровары, Кривой Рог, Мариуполь, Мариинка, — подчеркнул Анатолий Анатолич.

Анатолий Анатолич Бровары

Телеведущая Леся Никитюк также выразила соболезнования семьям погибших.

— Это просто боль, и все… Как же так, — написала она.

Леся Никитюк Бровары

Певица Настя Каменских поделилась постом президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о трагедии.

— Ужасная трагедия. Невероятная боль, — отметила исполнительница.

Настя Каменских Бровары

Певица Оля Цибульская сказала, что в субботу у нее запланирован благотворительный концерт, к которому нужно как-то готовиться, ведь она дала обещание.

— Я не помню ни мелодии, ни слов. Валянки только и ждут, что мы сломаемся. Господи, дай нам всем сил, — подчеркнула артистка.

Ольга Цибульская Бровары

Певица София Ротару обнародовала картинку, на которой изображен падающий вертолет, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

— Бровары. 18.01.23, — написано на ней.

София Ротару Бровары

Победительница Холостяка 12 Екатерина Лозовицкая подчеркнула, что ее сердце вновь разорвалось на кусочки.

— Зашла в новости… Мое сердце вновь разорвано на куски. Боже, за что нам все это, — написала модель.

Екатерина Лозовицкая Бровары

Все, что известно об авиакатастрофе в Броварах — читайте на Фактах ICTV.

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Бровары українські зірки
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