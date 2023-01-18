Утром 18 января в Броварах Киевской области рядом с детским садом и жилым домом разбился вертолет ГСЧС. На борту было девять человек, включая высшее руководство МВД — министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович. Все они погибли.

По состоянию на 13:10 погибших 16 человек, среди которых трое детей. 30 человек (12 несовершеннолетних) получили ранения. Не успела Украина отойти от трагедии в Днепре, как последовала другая. Граждане нашей страны выражают соболезнования семьям всех погибших, селебрити не исключение.

Реакция звезд на трагедию в Броварах 18 января — в материале.

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Телеведущий Григорий Решетник обратился к Богу, попросив его повернуться лицом к Украине.

— Мы уже достаточно натерпелись и искупили вину. Дай сил нам обрести победу, — написал он.

Жена Григория Кристина Решетник выразила сожаления родным погибших.

— Боже. Бровары. Почему именно детский сад? Почему именно детки? — написала она в Instagram-stories.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук подчеркнул, что особенно страшно осознавать смерть маленьких детей. Также он сказал, что для него это личная трагедия, поскольку он хорошо знал Дениса Монастырского и Евгения Енина.

— За последние 10 месяцев мы много сотрудничали, вместе приближая победу. Денис и Женя были умными, преданными Украине людьми. Очень тяжелая потеря. Вечная память всем погибшим! — написал Вакарчук.

Ведущий Андрей Бедняков также не стал многословить, отметив, что падение вертолета в Броварах — ужас.

— Трагедия в Броварах… Это ужас. Сочувствия семьям погибших. Что-то 2023 не очень начался, — написал он.

Главный герой Холостяка 12 Алекс Топольский подчеркнул, что очень больно смотреть на кадры трагедии.

— Еще одна трагедия для Украины… Очень больно смотреть эти кадры, — сказал он.

Бизнес-вумен Сабина Мусина сразу же поинтересовалась, чем она может помочь пострадавшим.

— Бровары. Я не знаю, как вас поддержать. Как вы? Как я могу помочь? Погибли дети. Дети, которым было три года и 33 — их больше нет. Страшная боль утраты, — написала Сабина.

Актер Тарас Цимбалюк отметил, что уже известно о 18 погибших, среди которых есть дети.

Ведущий Анатолий Анатолич подчеркнул, что к таким новостям привыкнуть невозможно, отметив, что пропускает их через себя.

— Пропускаю ли я эти смерти детей в Днепре, Броварах, в каждом городе Украины через себя? Да. Я отец троих. Мои дети такие же, как эти малыши, которые ни в чем не виноваты, — сказал он.

Шоумен отметил, что стоит продолжать жить дальше, помогать друг другу и поддерживать.

— Бровары, держитесь. Мы вместе. Мы все сейчас Днепр, Бровары, Кривой Рог, Мариуполь, Мариинка, — подчеркнул Анатолий Анатолич.

Телеведущая Леся Никитюк также выразила соболезнования семьям погибших.

— Это просто боль, и все… Как же так, — написала она.

Певица Настя Каменских поделилась постом президента Украины Владимира Зеленского, в котором он высказался о трагедии.

— Ужасная трагедия. Невероятная боль, — отметила исполнительница.

Певица Оля Цибульская сказала, что в субботу у нее запланирован благотворительный концерт, к которому нужно как-то готовиться, ведь она дала обещание.

— Я не помню ни мелодии, ни слов. Валянки только и ждут, что мы сломаемся. Господи, дай нам всем сил, — подчеркнула артистка.

Певица София Ротару обнародовала картинку, на которой изображен падающий вертолет, добавив эмодзи в виде разбитого сердца.

— Бровары. 18.01.23, — написано на ней.

Победительница Холостяка 12 Екатерина Лозовицкая подчеркнула, что ее сердце вновь разорвалось на кусочки.

— Зашла в новости… Мое сердце вновь разорвано на куски. Боже, за что нам все это, — написала модель.

Все, что известно об авиакатастрофе в Броварах — читайте на Фактах ICTV.