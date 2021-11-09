Украинская певица и главная героиня романтического реалити Холостячка 2 Злата Огневич призналась, что иногда поклонники присылают ей свои интимные фото.

Звезда всегда проверяет сообщения в социальной сети Instagram, поэтому нередко встречает довольно странные проявления своих фанатов.

Злата не реагирует на такие сообщения, а сразу их удаляет.

— Есть навязчивые поклонники, которые любят мне сбрасывать свои обнаженные фото. Поскольку у нас есть рекламные запросы, то постоянно приходится проверять директ. Но, в принципе, я уже научилась распознавать, какое письмо открывать не нужно. Я сразу удаляю и бросаю в бан, – рассказала Злата.

Певица даже проанализировала, когда такие фотографии присылают чаще всего.

— Есть такой сезон обострения у психически нестабильных людей – это осень и весна. И в такой сезон все это начнется: стихи, фото, какие-то непонятные послания. Я отношусь к этому с юмором и никаким образом не провоцирую этих людей, никак не реагирую на эти проявления, — добавила звезда.

У главной героини Холостячки 2 довольно большая аудитория поклонников, с которыми у нее часто случаются курьезные, а иногда и опасные ситуации.

Например, Злату Огневич два года преследовал фанат, который однажды напал на нее ночью. К счастью, сейчас о маньяке ничего не слышно, он исчез и перестал тревожить звезду.