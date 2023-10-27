Певец Виталий Козловский чуть не погиб на фронте — об этом рассказала его близкая подруга и блогер Алина Шаманская. Знаменитость призналась, что артист действительно рискует жизнью на передовой.

Об этом Шаманская рассказала во время интервью с Никитой Добрыниным.

Так, Алина призналась, что видела видео Виталия, которые нельзя показывать на всеобщее обозрение.

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— Знаю с первых уст, что Козловский действительно рискует своей жизнью, сидит в окопах. Он попадал под обстрел, после которого чуть не умер — Виталик уже попрощался с жизнью и думал, что это его последний день. Все в шоке — вся его команда, батальон и командир жали ему руку и говорили: Виталик, мы не думали, что ты будешь реально воевать, — призналась Шаманская.

Блогер добавила, что братья по оружию считают певца отличным военным — у него хорошая физическая подготовка и воюет он с упорством.

Алина также добавила, что еще до начала службы он говорил о стыде на фоне того, что он не на фронте.

В октябре стало известно, что Козловский перевелся из Нацгвардии в ВСУ. Правда, что именно будет делать Виталий на новом месте — неизвестно. Сам музыкант отметил, что это новый этап для него.