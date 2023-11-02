Певец Виталий Козловский заявил, что не видит смысла в дальнейшей коммуникации с бывшим продюсером Игорем Кондратюком.

Артист отметил, что на его предложение заключить мировое соглашение Кондратюк ответил “хамством и пренебрежением”.

— Это то же самое, что вести переговоры с Путиным. Если стоит задача слепо и жадно уничтожать, то здравый смысл и доводы будут бессильными. Я догадываюсь о причине, по которой он категорически не хочет со мной говорить лично. Это страх. Потому что сбросив эти переговоры на представителя, он будет апеллировать исключительно к решениям суда о нарушенных авторских правах. Когда я и сам знаю и не отрицаю, что эти песни пел и буду за это платить, — написал Козловский в Instagram.

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По словам певца, Кондратюк избегает разговора глаза в глаза, поскольку тогда ему придется признать “все те эпизоды непорядочности”, которые были в сторону Козловского все годы сотрудничества. Артист пообещал рассказать об этом подробнее, когда у него будет время.

— Если бы его сыновья сегодня служили, возможно, диалог был бы. А так — он меня никогда не услышит, — отметил Козловский.

Также Козловский извинился перед пользователями сети за то, что в период большой войны им приходится быть свидетелями этого конфликта.

— Публичность в этом деле — моя единственная броня. Это гарантия того, что мои слова в очередной раз не перекрутят и не обвинят безосновательно в куче дерьма, которое в мою сторону выливается уже 11 лет. Потому что здесь есть совесть и есть неподкупные судьи — вы, люди, которые видят правду. За поддержку — благодарен каждому, — добавил певец.

Как Козловский пытался решить конфликт с Кондратюком

В октябре Виталий Козловский публично обратился к своему экс-продюсеру Игорю Кондратюку с предложением заключить мировое соглашение.

Он подчеркнул, что речь идет не о забывании долгов, а об урегулировании конфликта гуманным способом.

В ответ Кондратюк заявил, что Козловский пишет “бред” и “вводит людей в заблуждение” своими предложениями. Продюсер также добавил, что их вопрос давно урегулирован судами.

Что известно о скандале между Козловским и Кондратюком и с чего начался конфликт — читайте в нашем материале.