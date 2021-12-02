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Меган Маркл выиграла апелляцию по иску британского таблоида

2 декабря 2021, 16:37
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Меган Маркл выиграла апелляцию по иску британского таблоида

Герцогиня Сассекская Меган Маркл выиграла апелляцию по иску против британского таблоида Mail on Sunday за публикацию личных писем к отцу.

Верховный суд Лондона вынес новое решение в пользу Меган и отклонил апелляцию издательства Associated Newspapers Limited (ANL). Таким образом, герцогине Сассекской не придется принудительно видеться со своим отцом, Томасом Марклом.

– Апелляционный суд оставил в силе решение судьи о том, что герцогиня имела разумные основания считать, что содержание письма является личным, частным и не представляет законных общественных интересов, – сказано в решении суда.

Верховный суд присудил издательству Associated Newspapers выплатить герцогине Сассекской $2 млн.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года Меган Маркл выиграла суд по делу о вмешательстве в личную жизнь. Тогда по просьбе герцогини слушание прошло в упрощенном порядке, что позволило ей избежать громкого и грязного судебного процесса, а также встречи с отцом.

Издательство Associated Newspapers Limited (ANL) подало апелляцию на подобное решение суда, аргументируя, что судья не знал всех фактов.

Напомним, что Меган Маркл подала в суд на британский таблоид в 2019 году после обнародования ее личного письма отцу.

Адвокаты герцогини утверждали, что материалы Mail on Sunday не соответствуют действительности и унижают ее личное достоинство. Журналисты занимались травлей, унижали герцогиню и намеренно вырывали ее фразы из контекста.

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Источник
The Sun
Теги
Меган Маркл
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