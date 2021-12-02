Герцогиня Сассекская Меган Маркл выиграла апелляцию по иску против британского таблоида Mail on Sunday за публикацию личных писем к отцу.

Верховный суд Лондона вынес новое решение в пользу Меган и отклонил апелляцию издательства Associated Newspapers Limited (ANL). Таким образом, герцогине Сассекской не придется принудительно видеться со своим отцом, Томасом Марклом.

– Апелляционный суд оставил в силе решение судьи о том, что герцогиня имела разумные основания считать, что содержание письма является личным, частным и не представляет законных общественных интересов, – сказано в решении суда.

Верховный суд присудил издательству Associated Newspapers выплатить герцогине Сассекской $2 млн.

Стоит отметить, что в феврале 2021 года Меган Маркл выиграла суд по делу о вмешательстве в личную жизнь. Тогда по просьбе герцогини слушание прошло в упрощенном порядке, что позволило ей избежать громкого и грязного судебного процесса, а также встречи с отцом.

Издательство Associated Newspapers Limited (ANL) подало апелляцию на подобное решение суда, аргументируя, что судья не знал всех фактов.

Напомним, что Меган Маркл подала в суд на британский таблоид в 2019 году после обнародования ее личного письма отцу.

Адвокаты герцогини утверждали, что материалы Mail on Sunday не соответствуют действительности и унижают ее личное достоинство. Журналисты занимались травлей, унижали герцогиню и намеренно вырывали ее фразы из контекста.