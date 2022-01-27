Не поделил платформу с антипрививочником: Spotify удалил песни Нила Янга

Канадский музыкант Нил Янг обратился к своим менеджерам и звукозаписывающему лейблу с требованием удалить из библиотеки Spotify его музыку. Причиной стал автор самого популярного подкаста на платформе, комик Джо Роган, который, по мнению Янга, занимается распространением ложной информации о вакцинации от коронавируса.

Музыкант возмутился после выпуска в декабре 2021 года, в котором вирусолог-антипрививочник Роберт Малоун высказал научно не подтвержденные гипотезы относительно вакцинации и ее неэффективности.

— Эксклюзивный подкаст The Joe Rogan Experience, каждый эпизод которого слушают в среднем 11 млн человек, имеет огромное влияние. Spotify несет ответственность за распространение дезинформации на своей платформе, — написал Янг.

Личность иммунолога и вирусолога Роберта Малоуна давно вызывает споры в медицинском сообществе США. После выпуска с Малоуном 270 врачей, ученых, медицинских работников и профессоров написали открытое письмо Spotify, в котором также обвинили подкаст в продвижении необоснованных теорий заговора.

— Уведомляю сервис Spotify, что я отзываю всю свою музыку с их платформы. Я делаю это потому, что Spotify распространяет ложную информацию о вакцине, что может привести к смерти тех, кто верит им. У cервиса может быть либо Роган, либо Янг. Но не оба, — отметил Нил Янг.

Со своей стороны, стриминговый сервис послушался музыканта и убрал из библиотеки его треки.

— Мы сожалеем о решении Нила удалить свою музыку из Spotify и надеемся скоро поприветствовать его снова, — сказал пресс-секретарь сервиса.

У Янга было 2,6 млн подписчиков и более шести млн ежемесячных слушателей.