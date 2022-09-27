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Слава Каминская впервые рассказала о своем любимом: Помогает ВСУ приближать победу

27 сентября 2022, 18:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Слава Каминская впервые рассказала о своем любимом: Помогает ВСУ приближать победу

Певица Слава Каминская впервые рассказала о своем любимом. Артистка ответила на критику хейтеров, и заявила, что хочет вернуться домой.

Своими мыслями Слава поделилась в Instagram.

— За 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую. На каком бы языке я не разговаривала — чувствую себя гражданкой нашей смелой страны, — призналась Каминская.

Певица также впервые рассказала о своем любимом — он сейчас помогает ВСУ защищать нашу страну.

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— Я, как и все, хочу вернуться домой к своему любимом, который сейчас в Украине помогает ВСУ приблизить нашу победу, — добавила звезда.

Будучи в Нидерландах, Каминская также собрала публику на представление своего нового клипа Додому. Сейчас артистка проживает в Нидерландах, куда выехала на фоне полномасштабного вторжения России в Украину. Слава заявила, что выехала не в первые дни начала новой фазы войны.

Ранее артистка уже нарывалась на хейт — на День Независимости Украины Каминская выложила фото в купальнике в желто-синих тонах. Исполнительница отметила, что сделала это для ВСУ. Подписчики отметили, что, ей стоило выложить фото в вышиванке к этому важному для всех украинцев празднику.

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