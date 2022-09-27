Співачка Слава Камінська вперше розповіла про свого коханого. Артистка відповіла на критику хейтерів і заявила, що хоче повернутися додому.

Своїми думками Слава поділилася у Instagram.

– За 15 років я достатньо заробила, щоб зараз творити те, що відчуваю. Якою б мовою я не розмовляла – почуваюся громадянкою нашої сміливої ​​країни, – зізналася Камінська.

Співачка також вперше розповіла про свого коханого – він зараз допомагає ЗСУ захищати нашу країну.

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– Я, як і всі, хочу повернутися додому до свого коханого, який зараз в Україні допомагає ЗСУ наблизити нашу перемогу, – додала зірка.

Бувши в Нідерландах, Камінська також зібрала публіку на виставу свого нового кліпу Додому. Наразі артистка проживає у Нідерландах, куди виїхала на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Слава заявила, що виїхала не в перші дні початку нової фази війни.

Раніше артистка вже наривалася на хейт – на День Незалежності України Камінська виклала фото у купальнику у жовто-синіх тонах. Виконавиця зазначила, що зробила це для ЗСУ. Передплатники зазначили, що їй варто було викласти фото у вишиванці до цього важливого для всіх українців свята.